ANNE-SOPHIE STEINLEIN : “YouScribe a le plus riche contenu africain qui existe en numérique”

Youscribe, la bibliothèque 100 % numérique de poche se déploie en Guinée. C’est en janvier dernier qu’elle a été formellement lancée dans notre pays. Mais la 14ème édition des 72 heures du livre qui se tient depuis ce samedi 23 avril, donne l’occasion de la présenter au grand public. Ayant pour vocation de rapprocher le plus possible le livre des lecteurs, YouScribe, au-delà du numérique, met en place un modèle de paiement particulièrement adapté. Mais quelles sont les offres précises qu’elle offre aux lecteurs guinéens ? Comment travaille-t-elle avec les éditeurs et quelle place les auteurs occupent dans son dispositif ? Pour répondre à toutes ces questions, Ledjely.com a rencontré la Direction des opérations de Youscribe, Anne-Sophie Steinlein.

Pour ceux de nos lecteurs qui en entendraient parler pour la première fois, c’est quoi la bibliothèque numérique ‘’Youscribe’’ ?

Youscribe et une plateforme avec plus d’un million de contenus numériques. Un contenu fait de livres numériques, d’audio-livres numériques et des documents pédagogiques, le tout englobé dans une même offre, comme une bibliothèque physique où on a une carte lecteur pour emprunter un livre. Là, dans le cadre de l’application, on peut lire tout ce qu’on souhaite lire avec un seul abonnement.

Pourquoi cette orientation vers le numérique ?

On pense que le numérique est réellement une chance pour donner plus d’accessibilité à la lecture. On sait que le livre est souvent trop cher. Le livre est très peu accessible, il y a très peu de bibliothèques, il y a très peu de librairies et quand il y en a, souvent le prix n’est pas adapté. Le numérique permet de répondre déjà à une première question, celle en rapport avec le déficit de librairies. Ensuite, le livre en numérique est accessible à toutes les poches, de tous les portables même avec des ordinateurs et des tablettes. Enfin, la deuxième question c’est le moyen de paiement. Aussi, le numérique permet de trouver un prix adapté en fonction d’un équilibre entre la juste rémunération des éditeurs et des auteurs en même temps un prix juste pour lecteur pour ne pas que ce soit trop cher pour lui.

Donc, une manière de faciliter l’accès aux livres ?

Tout à fait. C’est le but premier de Youscribe. Donner un accès plus facilement à toute une infinité de ressources surtout guinéennes et africaines mais aussi internationales.

En quoi un lecteur guinéen pourrait-il être intéressé par les ressources de Youscribe ?

On est déjà en partenariat avec des éditeurs guinéens dont l’Harmattan Guinée et les éditions Gandhal. D’autres ont également rejoint l’offre. Les titres de ces éditeurs sont disponibles dans l’offre. Par ailleurs, il y a beaucoup de contenus éducatifs pour les étudiants. On pense que tout le monde a envie de réussir et pour réussir il faut avoir la méthode. Il y a comment apprendre un business plan, comment apprendre telle matière, comment devenir meilleur en mathématiques. Autant de ressources disponibles sur la bibliothèque numérique Youscribe.

Et les auteurs, quelle place occupent-ils dans le dispositif de ‘’Youscribe’’ ?

Les auteurs sont à tous les niveaux du dispositif. Ils sont à l’origine de tout. Sans eux, il n’y aurait pas de Youscribe. Youscribe rémunère les éditeurs qui, eux à leur tour, rémunèrent les auteurs. Finalement, on est une sorte de cercle très bénéfique où le lecteur via sa lecture va choisir comment les revenus vont être versés puisqu’on partage tout ce qu’on perçoit en tant que Youscribe avec nos éditeurs partenaires. On leur verse 60% de tous nos revenus. Et ensuite ces revenus sont partagés en fonction de ce que les lecteurs ont effectivement lu sur la plateforme. Et donc les auteurs, c’est eux le début et la fin.

Le crédo de votre bibliothèque, c’est la facilitation de l’accès au livre. Comment cette ambition se traduit-elle ?

Elle se traduit concrètement via un partenariat avec Orange et Digital Virgo qui nous permettent de construire un moyen de paiement adapté. L’accessibilité passe par le numéro, par un contenu intéressant mais aussi et surtout par un moyen adapté. Ce n’est pas une carte bancaire. On sait tous que la carte bancaire, ce n’est pas un moyen qui soit adapté. Par contre, ce qui peut être intéressant, c’est le moyen de paiement par crédit téléphonique. Aujourd’hui notre partenariat avec Orange et Digital Virgo nous permet cela. C’est-à-dire de proposer à nos lecteurs de payer avec leurs crédits téléphoniques pour accéder à la plateforme. Et tout ça en s’abonnant via le code USSD.

Vous êtes en Guinée dans le cadre de la 14ème édition des 72 heures du livre. Concrètement, comment se traduit la participation de ‘’Youscribe’’ à cet évènement littéraire ?

Elle se traduit déjà par notre présence au salon. On a également des tables rondes, des rencontres avec des éditeurs. L’objectif de notre venue, c’est déjà d’annoncer le lancement de Youscribe en Guinée depuis janvier. De nombreux lecteurs ont déjà rejoint l’offre mais nous mettons à profit les 72 heures du livre pour dire aux jeunes, aux moyens jeunes et à tous les lecteurs qui ont envie d’accéder à des titres, que cela est désormais possible pour moins cher. Par exemple, pour 2000GNF/jour. C’est l’occasion aussi de dire aux éditeurs qu’avec Youscribe, ils ont cette possibilité de faire rayonner les ouvrages de leurs auteurs au-delà des frontières. On est également présent dans 10 pays du continent africain. Donc, rejoindre l’offre Youscribe c’est également donner la possibilité d’être lu à Abidjan, à Douala et un peu partout.

Combien d’éditeurs sont déjà enregistrés dans la plateforme ?

On a aujourd’hui au total 1400 éditeurs qui nous ont confié leur offre, plus d’un million de contenus sur la plateforme. Et parmi ces 1409 éditeurs précisément, plusieurs centaines d’éditeurs africains. On a le plus riche contenu africain qui existe en numérique au sein de la même offre. Et on en est très fier.

Quelles sont vos attentes par rapport aux 72 heures du livre en Guinée ?

On est très heureux d’être là déjà pour montrer aux lecteurs qu’une solution existe. De même, nous sommes tout aussi heureux de pouvoir mettre l’occasion à profit pour présenter notre offre aux éditeurs et aux auteurs guinéens.

Propos recueillis par N’Famoussa Siby