CHRONOGRAMME : le colonel Doumbouya se prononce en faveur de 39 mois

Trois ans et trois mois, ce devrait être la durée de la Transition version CNRD. C’est en tout cas la durée que le colonel Mamadi Doumbouya s’engage, au nom de la junte toute entière et du gouvernement, soumettre au Conseil national de Transition. Le président de la Transition l’a proclamé ce samedi 30 avril 2022, pratiquement 8 mois après le coup d’Etat du 5 septembre 2021. Et à l’en croire, cette durée constitue un peu la ligne médiane de toutes les propositions étant ressorties des consultations des Guinéens.

« De toutes les consultations engagées à tous les niveaux depuis le début de la Transition, avec toutes les composantes de la nation, auprès de tous les Guinéens partout où ils se trouvent, il ressort une proposition médiane d’une durée consensuelle de la Transition de 39 mois », c’est ainsi que c’est exprimé le colonel Mamadi Doumbouya. Et à ceux qui seraient tentés de trouver à redire, le président de la Transition prend le soin de repréciser que cette durée est d’une certaine façon couverte du sceau de la légitimité populaire. « La Démocratie a ses règles et exigences, notamment de consulter le peuple chaque fois que cela est nécessaire et de l’écouter afin de connaître ses aspirations profondes et en tenir compte. C’est le choix que nous avons fait, c’est aussi notre démarche et notre préoccupation de tous les jours », note-t-il en effet.

Et comme pour anticiper sur les réactions qui pourraient venir de la communauté internationale en général et de la CEDEAO en particulier, le président de la Transition met amplement en avant la souveraineté de la Guinée. « Tout en restant nous-mêmes, en gardant notre identité, en tenant compte de nos différences, nous restons ouverts au monde, à la coopération avec tous les États, toutes les institutions et tous les partenaires dans le respect de notre souveraineté », prévient-il à propos.

