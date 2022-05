CRIEF: Kassory Fofana et Cie n’ont pas comparu ce mardi

Attendus ce mardi, 10 mai 2022, devant les juges de la chambre d’instruction de la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), les anciens dignitaires du régime Condé notamment Kassory Fofana, Oyé Guilavogui et Dr Mohamed Diané n’ont pas comparu à cause de la grève déclenchée, depuis quelques jours, par le personnel pénitentiaire chargée d’extraire les mis en cause de la maison centrale. L’information a été confirmée par l’un des avocats des prévenus.

De source judiciaire, c’est à l’issue du débrayage du personnel pénitentiaire, qu’une éventuelle date pourrait être portée à la connaissance des conseils de Kassory et Cie.

A rappeler que , depuis le 06 avril dernier, ces anciens dignitaires du régime déchu à savoir Kassory Fofana, Mohamed Diané et Cie sont en détention préventive à la maison centrale de Coronthie. Ils sont poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite, de blanchiment des capitaux, de corruption…

Balla Yombouno