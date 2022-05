C’est un projet dont la pertinence pourrait donner lieu à un débat. En effet, à l’occasion du Conseil des ministres de ce jeudi 12 mai, le président de la Transition a informé le gouvernement du projet de création d’une nouvelle chaine de télévision. Une nouvelle chaine thématique traitant des questions de l’éducation et de l’entrepreneuriat jeune. C’est du moins ce qui ressort du compte-rendu dudit Conseil des ministres dont un extrait a été relayé dans le JT de la télévision nationale.

Bien sûr, certains n’hésiteront pas à se demander si les deux thématiques justifiaient la création d’une nouvelle chaine de télévision. D’autant que les deux chaines de la RTG (RTG1 et RTG2), avec un apport de moyens et un meilleur management, pourraient bien s’en charger. Par ailleurs, en quoi la création d’une chaine dédiée à l’éducation et à l’entrepreneuriat jeune pourrait-elle booster ces deux secteurs ? Pour ce qui est de l’éducation par exemple, les experts s’accordent à reconnaître que les défis ont pour noms : vétusté des infrastructures, enseignants peu motivés et pas toujours bien formés, programmes caducs, etc. Quant à l’entrepreneuriat jeune, pour le hisser à un certain niveau, on devrait justement commencer par une révision des programmes d’éducation afin de préparer davantage les jeunes à l’autonomie qui sous-tend l’entrepreneuriat. On devrait ensuite travailler à des mécanismes de financement adaptés et à des structures d’accompagnement des initiatives.

Bref, si l’on veut être concret, il y a mieux à faire pour manifester son intérêt pour l’éducation et l’entrepreneuriat des jeunes.

