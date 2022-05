KANKAN : une cinquantaine de jeunes incorporés à l’ASCAD

Récemment implantée dans la région de Kankan, l’Agence du service civique d’action pour le développement (ASCAD) accueille sa première promotion de volontaires stagiaires de la filière engins lourds. Cette incorporation est le fruit d’un partenariat entre la direction générale de l’ASCAD et la société GUITER SA.

Ils sont au total cinquante jeunes dont une fille à bénéficier de cette première opportunité de collaboration entre l’ASCAD et l’entreprise GUITER SA. Cette collaboration vise à minimiser le chômage accru des jeunes de la région.

La cérémonie d’incorporation de cette équipe a été présidée par le secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports.

Au cours de la cérémonie, le directeur régional de l’ASCAD Kankan est revenu sur l’importance de cette formation pour la population. « A l’issue de cette formation, les volontaires seront capables de diminuer les risques d’accidents de circulation à savoir la maîtrise du Code de route, être capables d’anticiper les situations à risque et être vigilants. Ils réagiront vite et efficacement, et sauront que nous sommes tous concernés quand il s’agira d’accidents », a déclaré le capitaine Tanéné Camara.

Prenant la parole, le patron de l’ASCAD au niveau national n’a pas manqué de rappeler que cette action doit permettre aux volontaires d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques pour leur insertion socio-professionnelle. « Les volontaires seront formés dans le cadre professionnel et bénéficieront d’une éducation civilo-militaire en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique des nouvelles autorités. Nous remercions la société GUITER et je fonde mon espoir que les jeunes qui bénéficieront de cette formation pourront valablement combler les besoins de leurs secteurs d’activités aux côtés de leurs paires des autres filières », a martelé le colonel Mohamed Lamine Camara.

Le représentant de la société GUITER SA à cette cérémonie a pour sa part tenu à préciser « au nom de la direction générale et du PDG [de GUITER SA] que nous sommes engagés à respecter cet accord avec l’ASCAD. Car nous faisons confiance à cette structure ». « Nous constatons en longueur de journée des nombreux accidents qui surviennent même dans nos chantiers et nous disons que la majorité est dû à la non-qualification des ouvriers. Il y a de l’emploi en Guinée et on n’a pas besoin d’aller ailleurs pour se frayer des opportunités. On a besoin des jeunes pour le mieux de la Guinée », a ajouté Djené Mady Kaba.

Représentant le ministre Yaya Sow à cette cérémonie, le secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports a souligné l’excellente collaboration entre son département et l’ASCAD, annonçant que des « actions communes sont prévues pour le bien des jeunes guinéens ».

Cette première promotion passera neuf mois de formations intenses dans l’enceinte de l’agence régionale du service civique d’action pour le développement (ASCAD).

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com