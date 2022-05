Share on LinkedIn

Share on LinkedIn Share

Share on Twitter

Share on Twitter Tweet

Share on Facebook

Share on Facebook Share

Après près d’un mois et demi passés à la maison centrale de Conakry, l’ancien Premier ministre – du gouvernement déchu – ainsi que ses anciens ministres de l’Environnement, Oyé Guilavogui, et de la Défense, Dr Mohamed Diané, ont obtenu une liberté provisoire ce jeudi 18 mai 2022 et ont été placés sous contrôle judiciaire. Mais ils doivent payer des cautions de plusieurs milliards de francs guinéens.

Au sortir des locaux de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), Me Dinah Sampil, membre du collectif d’avocats qui défend ses anciens hauts commis de l’Etat, s’est exprimé sur cette décision. “Nos clients ont été mis sous contrôle judiciaire. A charge pour eux de revenir chaque mercredi pour décharger dans le registre. Monsieur Kassory et Monsieur Oyé doivent payer chacun une caution de 20 milliards, Monsieur Diané 30 milliards », a-t-il annoncé.

Affaire à suivre…

Balla Yombouno