Ousmane Gaoual Diallo explique le schéma qui permettra à “80% des Guinéens” d’avoir accès à l’électricité

L’accès à l’électricité demeure toujours un défi à relever pour les autorités guinéennes, où le courant électrique est encore un luxe pour de nombreux citoyens. Le déficit ou l’inexistence de l’électricité dans de nombreux endroits de la Guinée constitue un obstacle réel pour les citoyens évoluant dans des divers secteurs de développement.

Le gouvernement de la transition serait-il donc capable d’assouvir ce manque avant le retour à l’ordre constitutionnel ? « C’est manifestement oui ! », a répondu Ousmane Gaoual Diallo jeudi dernier, 09 juin 2022, invité de nos confrères de la radio Espace Foutah.

Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire estime que la question énergétique doit trouver une solution claire avant la fin de la transition. Et pour ça, il assure qu’il y a des moyens financiers « mobilisés » qui sont capables de résoudre le problème. « On ne cherche pas à produire l’électricité parce qu’on produit plus que ce que nous consommons. Aujourd’hui Souapiti, c’est presque 800 mégawatts de courant mais 400 mégawatts seulement sont consommés par les Guinéens. Les autres 400, on les paye et on les jette dans la nature. Ça veut dire que si on veut régler la question, ce n’est pas pour chercher à produire mais c’est comment amener cette électricité de la source de production aux consommateurs. Et donc il faut développer » le réseau de distribution, a assuré le porte-parole du gouvernement.

Selon lui, puisque la Guinée fabrique des pylônes et dispose des câbles et des transformateurs, la seule chose à faire pour résoudre ce problème, c’est de se donner les moyens pour que chaque objet puisse rejoindre son lieu d’implantation. Après ça, il annonce qu’il y a deux corridors, et un côtier en Basse Côte qui vont créer une voie d’électricité qui viendra alimenter les sites miniers « et qui va prendre la route de Gaoual pour venir se joindre au schéma qui va quitter Mali Yembering pour aller vers Koundara et ressortir vers le Sénégal ».

Le ministre a ajouté également que le chemin de l’électricité qui va arriver de la région forestière va rejoindre la Haute-Guinée pour sortir vers le Mali voisin. « Et si ces deux boucles sont réalisées, c’est presque 80% de la population guinéenne qui pourront avoir la possibilité d’accéder à l’électricité », a déclaré l’ancien député.

En conclusion, Ousmane Gaoual Diallo a estimé que si ces questions ne sont pas réglées avant la fin de la transition, il serait difficile de régler « autrement » la question de la pauvreté et de la misère des populations guinéennes.

Aliou Nasterlin