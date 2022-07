ALIOU CONDE : « Cellou sera candidat à l’élection présidentielle »

Avec les poursuites dont il fait l’objet devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), l’avenir politique de Cellou Dalein Diallo donne lieu à toutes sortes de commentaires au sein de l’opinion publique guinéenne. S’il passe pour un des plus grands favoris dans la prochaine course à la magistrature suprême du pays, il y a que beaucoup se demandent s’il pourra même compétir. Les gens se posant cette question, parce qu’estimant qu’une fois de retour au pays, le leader de l’UFDG pourrait tout simplement se faire arrêter. Or, pour prendre part aux élections, il lui faudra revenir au pays. Eh bien, ce débat, Aliou Condé, un des vice-présidents du parti et fidèle collaborateur de Cellou Dalein Diallo, ne veut même pas le mener.

Parce qu’à ses yeux, le doute n’est même permis. « Dites-vous une chose , Cellou sera candidat à l’élection présidentielle quelle que soit la date qui va être fixée », déclare-t-il en effet en marge de la conférence de presse que lui et un des avocats de l’UFDG ont co-animée ce mardi à Conakry.

Il en découle, selon Aliou Condé, que Cellou Dalein Diallo « rentrera en Guinée pour déposer son dossier de candidature ».

Pour ce qui est du dossier Air Guinée, l’ancien secrétaire général du ministère des Transports trouve que « c’est le seul que la CRIEF a trouvé pour salir Cellou« .

Balla Yombouno