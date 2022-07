HAMDALLAYE : un camion percuté par le train Rusal

Un camion immatriculé RC 8992 AV appartenant à une société de bétonnage a été percuté tôt ce samedi 23 juillet par un train de la compagnie Rusal au niveau des rails à Hamdallaye dans la commune de Ratoma. S’il n’y a pas eu de pertes en vie humaine, ni de blessés, mais les dégâts matériels sont importants. Le camion étant sérieusement endommagé.

Selon nos informations, c’est au petit matin de ce samedi que cet accident s’est produit. « Le train quittait la ville pour Fria quand il a percuté notre camion. Nous on ne savait pas que le train venait parce que rien ne l’indiquait jusqu’à ce qu’on soit venus tomber dans ce gros trou. C’est au moment où on essayait de sortir de ce trou qu’on a compris qu’il y a le train qui arrivait, et les agents de la sécurité qui étaient là-bas ne le savait pas non plus. C’est quand le train était déjà proche qu’on l’a tous su. Et les agents de la sécurité ont crié de quitter les rails, malheureusement c’était déjà trop tard. Comme nous étions deux, le chauffeur et moi avions sauté du camion et le train est venu percuter le camion qui est complètement endommagé », a expliqué l’ami du chauffeur, qui est lui traumatisé par la scène.

Au moment où nous quittions les lieux, les responsables de la société de bétonnage étaient en route avec la grue pour aller enlever le camion qui bloquait la circulation.

Balla Yombouno