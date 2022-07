URGENT : le FNDC instaure une trêve d’une semaine « à la demande de la CEDEAO »

(Communiqué) — La Coordination Nationale du FNDC informe l’opinion nationale et internationale ainsi que les citoyens pro-démocratie qu’elle a eu un entretien avec le Président en Exercice de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEDEAO, Son Excellence Umaro Sissoco Embaló, sur la situation sociopolitique en Guinée ce vendredi 29 juillet 2022.

La Coordination Nationale du FNDC soucieuse de la réussite de la transition en Guinée et fidèle aux principes démocratiques informe l’opinion nationale et internationale qu’elle a accédé à la demande expresse du Président en Exercice de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEDEAO de suspendre, pour une durée d’une semaine, les manifestations dans les rues et sur les places publiques.

Cette trêve a pour unique objet de donner une chance à la médiation de la CEDEAO pour trouver une issue favorable à la sortie de crise en Guinée.

La Coordination Nationale du FNDC remercie les organisations de la société civile, les Partis politiques, les syndicats, ses structures à la base et tous les Guinéens qui ont accepté de participer à la série de manifestations pacifiques et citoyennes déclenchées par le FNDC le 28 juillet 2022 et leur demande de rester vigilants et mobilisés.

Le FNDC tiendra au courant le peuple de Guinée et ses partenaires de l’évolution de la situation.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons.

La coordination nationale du FNDC

Conakry, le 29 juillet 2022