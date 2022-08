MATOTO/KHABITAYAH : une maison et son contenu réduits en cendres

C’est une maison de quatre chambres et leurs contenus qui ont été réduits en cendres ce mardi 23 août 2022, suite à un incendie d’origine inconnue, qui s’est déclaré à Khabitayah Première Porte, dans la commune de Matoto. Il n’y a pas eu de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes.

Sur les lieux, tout a été ravagé par les flammes (meubles, biens matériels, plafond et même la toiture).

La maison étant logée dans une cour fermée, les voisins ont été attirés par une épaisse fumée noire dans le ciel. Ainsi, quelques secouristes volontaires se sont rendus sur les lieux pour tenter de maitriser le feu avant l’arrivée des sapeurs pompiers. Mais malgré leurs efforts, il n’a pu être sauvés que seulement deux fauteuils.

Algassimou Camara, citoyen du quartier, fait parti des premiers secouristes arrivés sur place. « J’étais venu acheter quelque chose non loin des lieux du sinistre. Tout d’un coup, j’ai vu la fumée qui se propageait et j’ai demandé à un voisin il m’a répondu que c’est une maison qui est en feu. À notre arrivée, on a trouvé que la maison est fermée. C’est dans la concession voisine qu’on a trouvé un chemin. Dans la cour, il y avait deux véhicules avec des portières verrouillées. C’est ainsi qu’on a cassé les vitres des portières pour les faire sortir derrière la cour. Après ça, nous avons cassé les portes de la maison, on a tout fait pour maîtriser le feu, mais impossible. On a appelé les sapeurs-pompiers, mais pour dire vrai, je n’ai pas connaissance des causes de l’incendie. Il n’y avait personne dans la maison au moment des faits », a-t-il expliqué.

Balla Yombouno