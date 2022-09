URGENT : confusion autour de la CAN 2025 en Guinée

L’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) est-elle retirée à la Guinée ? Si hier, la question paraissait inopportune, à la lumière notamment des propos rassurants du chef de la mission d’inspection de la CAF, en séjour dans notre pays, eh bien, ce n’est plus le cas. En effet, depuis quelques heures, circule sur les réseaux sociaux un document présenté comme étant un extrait du rapport de la réunion du comité exécutif de la CAF – de juillet dernier – dont le contenu indique explicitement que la CAN a été retirée à la Guinée. Finalement, la question est celle de savoir quelle source croire ?

A l’issue des rencontres que sa délégation a eues avec notamment le ministre des Sports, Lansana Béa Diallo et le président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya, le président de fédération béninoise de football, avait plus que rassuré les Guinéens. « Nous ne sommes pas venus pour retirer l’organisation à la Guinée. Nous sommes venus pour voir si la Guinée a des propositions pour convaincre (la CAF) de lui faire toujours confiance pour l’organisation de cette CAN 2025 », déclarait en effet Mathurin Chacus. Un discours qui ne laisse place à aucune équivoque en somme.

Pourtant, dans le document ci-dessous, c’est tout à fait le contraire dont il est question.

Emanant de la réunion du comité exécutif de la CAF du 3 juillet dernier, il nous apprend en particulier que le comité, sur la base du rapport de la mission d’inspection qui s’est précédemment rendue en Guinée, a fait le constat « unanime » que notre pays « ne sera pas prêt à accueillir la compétition ». Et il en a résulté la décision conséquente : « Le comité exécutif a pris une décision unanime sur la base du rapport soumis que le tournoi soit retiré à la Guinée ».

Suivant le même document, la délégation en séjour actuel en Guinée a pour mission de notifier aux autorités guinéennes la décision de retrait de la compétition.

Comme on le voit, le flou est total

Ledjely.com