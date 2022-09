Me PAUL YOMBA KOUROUMA : « Toumba n’a vu qu’une seule fois un médecin »

Interpellé en décembre 2016 à Dakar pour son implication supposée dans les massacres du stade du 28 septembre, Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba est l’un des prévenus attendus au procès sur cet événement tragique que les autorités promettent d’organiser dans les meilleurs délais. Mais son avocat multiplie les alertes sur son état de santé qui ne serait pas de nature à lui permettre de comparaître devant les juges. Au-delà, invoquant les droits humains, Me Paul Yomba Kourouma plaide pour l’évacuation sanitaire de son client. Mais pour l’instant, ces prêches tombent dans des oreilles plutôt sourdes

Invité ce lundi 12 septembre, chez nos confrères de Djoma FM, dans l’émission « On Refait le Monde », maître Paul Yomba Kourouma continue de dénoncer le non renouvellement du mandat de dépôt de Toumba. La longue détention de l’ancien fidèle compagnon de Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte en 2009, enfreint les droits de l’homme, selon l’avocat.

Indiquant avoir saisi toutes les juridictions « à deux ou trois reprises jusqu’à la cour suprême », l’avocat regrette le fait qu’aucun magistrat « bien qu’ayant constaté l’évidence » n’ait osé tirer les conséquences de droit. « Et ce sont ces magistrats qui prétendent le juger et on nous demande de les croire », fait-il remarquer.

Si les autorités ont toujours laissé entendre que Toumba se portait bien et qu’il bénéficiait des soins adéquats, Me Yomba Kourouma s’inscrit en faux et invite ces dernières à en apporter la preuve via les bulletins d’examen. « Toumba n’a vu qu’une seule fois un médecin et c’était à la demande du ministre Cheick Sako, ministre de la justice sous Alpha Condé », martèle-t-il. Pourtant, poursuit-il : « Les chirurgiens l’ont déclaré apte à subir une intervention chirurgicale. Des recommandations avaient été faites et son évacuation avait été sollicitée. Mais aucune suite n’a été donnée », conclut l’avocat.

Il convient de rappeler que le 28 septembre 2009 dans l’enceinte du stade du même nom, une manifestation des Forces vives contre une éventuelle candidature de Moussa Dadis Camara avait été sévèrement réprimée. Une commission internationale d’enquête avait dénombré 157 personnes tuées et une centaine de femmes violées. Depuis, le pool de juges d’instruction a inculpé une quinzaine de personnes dont Toumba Diakité mais aussi Moussa Dadis Camara, en exil à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Aliou Nasta