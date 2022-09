CNT : le volet recettes de la loi de finances rectificative adopté

Les conseillers nationaux étaient en plénière ce lundi, 19 septembre 2022 à l’hémicycle. À l’ordre du jour, l’examen et l’adoption du volet recettes de la loi de finances rectificative (LFR) 2022.

Dans sa communication, la rapporteure de la commission du Plan, des Affaires financières et du Contrôle budgétaire a soutenu que le « correctif budgétaire pour 2022 » soumis au CNT s’équilibre en recettes et en dépenses à trente mille cinq cents soixante-six milliards trois-cent-soixante-un millions neuf-cent-quatre vingt-huit mille huit-cent-soixante-sept francs guinéens (30 566 361 988 867 GNF). Et Fatima Camara de détailler :

Recettes : Vingt-six mille cent quatre-vingt-douze milliards quatre cent soixante-un millions trois-cent-sept mille cent quatre-vingt-sept francs guinéens (26 192 461 307 187 GNF) ;

Dépenses : Trente mille cinq-cents soixante-six milliards trois-cent soixante-un millions neuf-cent-quatre-vingt-huit mille huit-cent-soixante-sept francs guinéens (30 566 361 988 867 GNF) ;

Solde budgétaire : Quatre-mille trois-cent-soixante-treize milliards neuf cents millions six cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingts francs guinéens (4 373 900 681 680 GNF). Pour couvrir ce solde, le CNT autorise le ministre de l’Economie et des finances à recourir aux :

Cessions d’actifs pour 10,03 Mds de GNF ;

Souscriptions d’emprunts pour 18 725.47 Mds de GNE ;

Encaissements des droits de tirage spéciaux pour 1 788,44 Mds de GNF ;

Rappels des cautions de garantie de 863,74 Mds de GNF ;

Recouvrements des créances sur les entreprises et autres redevables pour 209,23 Mds de GNF ;

Recours aux ressources du compte Fonds Spécial Covid-19 en faveur du ministère de la Santé pour 392,75 Mds GNF ;

Remboursements des emprunts obligataires pour 840,88 Mds de GNF ;

Règlements des titres d’Etat émis pour 874,57 Mds de GNF ;

Paiements de la dette intérieure auditée pour 400 Mds de GNF ;

Remboursements du capital de la dette extérieure pour 954,31 Mds GNF ;

Réductions des restes à payer de l’exercice budgétaire 2021 pour 2 600,90 Mds de GNF….

A l’issue des débats, le volet recettes a été adopté à la majorité des conseillers.

N’Famoussa Siby