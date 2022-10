INCLUSION ECONOMIQUE : l’ANIES annonce la reprise des transferts monétaires

Pour résorber le gap entre croissance économique forte et pauvreté extrême des populations, les autorités guinéennes ont mis en place en 2019 un outil de redistribution des richesses qu’est l’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES). Une initiative qui a plutôt rencontré un écho favorable auprès des partenaires techniques et financiers. Ainsi, c’est à hauteur de 70 millions de dollars que la Banque mondiale a consenti à financer le projet Nafa le tout premier de l’Agence. Se déclinant sous forme de transferts monétaires en direction des ménages les plus vulnérables, le projet dont la mise en œuvre a commencé en septembre 2020 a récemment été interrompu en raison notamment de la rupture politique consécutive au coup d’Etat du 5 septembre 2021. Mais les choses sont de nouveau rentrées dans l’ordre.

Au point qu’à la faveur d’une rencontre qu’il a récemment eue avec les membres du Réseau des journalistes guinéens pour la protection sociale (REJGUI-PS), le nouveau Directeur général de l’ANIES a annoncé la reprise de ces transferts et même leur extension prochaine à d’autres localités de l’intérieur du pays. A en croire Sayon Dambélé, c’est précisément le 3 août de 2022 que les opérations de transferts monétaires ont repris en direction des 20 000 ménages de la capitale guinéenne. Et « nous sommes en passe de les amplifier auprès de nos compatriotes de l’intérieur du pays à partir d’octobre, avec une petite phase de validation communautaire », s’empresse-t-il d’ajouter. Ces transferts qui ne sont pas à assimiler à un quelconque assistanat doivent in fine toucher jusqu’à 150 000 ménages. Ils relèvent du projet Nafa que Sayon Dembelé décrit comme un « projet structurant pour l’Etat guinéen et surtout pour les populations guinéennes ». D’autant qu’au-delà du volet transferts monétaires, le projet est calibré pour offrir aussi un « accompagnement communautaire jusqu’aux mesures de production ».

Plutôt jeune, la politique de protection sociale de la Guinée requiert une véritable vulgarisation en vue de son ancrage et de son appropriation par les populations. D’autant que les risques de désinformation et de manipulation sont importants à l’ère des réseaux sociaux. D’où la création du Réseau des journalistes guinéens pour la protection sociale. Dont une des ambitions est la mise sur pied d’une radio exclusivement dédiée aux questions de protection sociale. Profitant de la rencontre avec les responsables de l’ANIES, le président du Réseau a formulé un plaidoyer dans ce sens. « Je pense que cela est tombé dans de bonnes oreilles. Nous avons aussi demandé qu’il y ait un atelier de 2 ou 3 jours d’imprégnation de notre réseau sur les questions qui assaillent l’ANIES, son fonctionnement, sa vision. Et nous avons eu des réponses positives », confie Mamadou Oury Diallo.

Quant à lui, Sayon Dembelé trouve que les journalistes sont des partenaires naturels de l’ANIES, dans le cadre de ses activités. « Puisque tout ce que nous faisons, nous le faisons pour les populations et il y a un besoin de vulgarisation », explique-t-il. « C’est pourquoi j’ai sollicité le réseau des journalistes pour la protection sociale, pour vous expliquer ce que l’ANIES fait et la vision que le nouveau management a sur ces questions de protection sociale ». Et partant, il marque son accord de principe pour l’établissement d’un partenariat formel avec le REJGUI-PS.

