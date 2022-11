AFFAIRE YAYA SOW : L’agent judiciaire de l’Etat a « constitué des avocats »

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow et plusieurs autres cadres de son département ont été limogés par le président de la transition en début de semaine et, dans la foulée, des poursuites ont été engagées contre eux. En conférence de presse ce vendredi, l’agent judiciaire de l’Etat assure travailler à préserver les intérêts de l’Etat dans cette affaire.

Empêtrés dans une scabreuse affaire de répartition de marchés de curage des caniveaux, le ministre Yaya Sow et des cadres de son département devront s’expliquer devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). On les soupçonne notamment de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et violation des règles de procédure prévues dans le code des marchés publics.

D’ores et déjà, l’agent judiciaire de l’Etat se met en devoir de défendre les intérêts dans ce dossier. « Entre le procureur spécial et mes services, j’ai constitué des avocats déjà pour ce dossier à l’effet de soigner les intérêts de l’Etat », annonce Mohamed Sampil, ce vendredi, à la faveur d’une conférence de presse dont il était l’animateur.

Profitant de l’occasion, il indique que pour le président de la Transition, « n’a pas d’état d’âme, quand il s’agit de la Guinée ». « Que cela soit compris par tous », martèle Mohamed Sampil. L’agent judiciaire qui explique également que la démarche du colonel Mamadi Doumbouya orientée contre la corruption est une forme de « dissuasion ». « Il veut que tous les commis de l’Etat aient peur de la chose publique », soutient l’agent judiciaire.

N’Famoussa Siby