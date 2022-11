DIALOGUE INCLUSIF : les Etats-Unis mettent Cellou Dalein, Sidya Touré et autres sous pression

Au-delà du CNRD et du gouvernement, l’ANAD, le RPG-arc-en-ciel et alliés et le FNDC politique devront-ils se mettre à dos la communauté internationale ? En tout cas, il y a des signes qui le laissent croire. D’ores et déjà, la CEDEAO, à travers ses experts techniques a déjà trouvé un consensus avec les autorités guinéennes autour de la durée du chronogramme de la Transition. Ensuite, par rapport au dialogue inclusif que les trois coalitions politiques entendent boycotter, c’est l’ambassade des Etats-Unis en Guinée qui vient de leur envoyer un message qui n’est pas anodin.

Envisageant la session inaugurale du dialogue programmée pour ce jeudi 24 novembre comme l’occasion de « trouver une voie commune pour la transition vers la démocratie », la représentation diplomatique des Etats-Unis « exhorte tous les acteurs à venir autour de la table de dialogue ». En tout cas, dit encore l’ambassade américaine : « Le moment est venu de se réunir pour parler, construire la confiance, et se mettre au travail ». En tout état de cause, le pays de Joe Biden considère le rendez-vous de ce jeudi comme le point de départ du « retour à la démocratie et à l’ordre constitutionnel ».

Difficile d’être plus clair !

Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Saloum Cissé ou encore Aliou Bah apprécieront sans doute.

