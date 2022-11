SIGUIRI : Charles Wright ordonne des poursuites contre le préfet et plusieurs Chinois

Le gouvernement se mobilise décidément contre l’exploitation illégale de l’or dans la région de Kankan en général et dans la zone de Siguiri en particulier. Cette mobilisation s’est d’abord traduite par la réquisition des forces de défense et de sécurité par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Et depuis ce vendredi 25 novembre, c’est autour du ministre de la Justice d’émettre une injonction aux fins de poursuites contre le préfet de Siguiri et 11 autres personnes dont un Malien et 10 Chinois. Il leur est reproché des faits présumés de destruction de l’environnement, de séjour irrégulier sur le sol guinéen ou encore d’exploitation minière clandestine.

Pour ce qui est du cas du colonel Fodé Soumah, préfet de Siguiri, son lien avec les faits allégués réside dans le fait qu’on a retrouvé, en possession des personnes interpellées, des ordres de mission signés de lui.