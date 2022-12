28 SEPTEMBRE : Moussa Dadis charge vraiment Alpha Condé

L’ancien chef de la junte en a décidément après Alpha Condé. Au point que Moussa Dadis Camara fait du président renversé le 5 septembre 2021, l’Alpha et l’Omega des évènements du 28 septembre. Déjà, hier, l’éphémère dirigeant de la transition de 2009 avait dit du massacre perpétré dans l’enceinte du stade de Conakry qu’il a été un complot dont les architectes sont respectivement le même Alpha Condé et Sékouba Konaté. Ce mardi 13 décembre, Dadis a également imputé ses brouilles avec les Forces vives de la nation au même Alpha Condé.

« S’il y a eu incompréhension entre moi et les forces vives de la nation, c’est par le cheminement rusé, méchant du Pr. Alpha Condé », a accusé Moussa Dadis Camara. Quant à la raison qui sous-tendait les agissements de l’ancien président Alpha Condé, Moussa dit qu’il « voulait que je puisse éliminer les autres leaders et lui donner le pouvoir. C’est lui Alpha Condé qui a roulé tous les autres dans la farine. Et on fait croire à la société civile que Dadis, c’est ceci et c’est cela ». L’ancien chef de la junte indique qu’Alpha Condé avait des « hommes infiltrés au stade, même au sein de l’armée, même au sein du gouvernement ».

En somme, aux yeux de Moussa Dadis Camara, Alpha Condé, c’est le mal incarné. D’autant que ce ne serait guère la volonté du bouillant capitaine de se présenter à l’élection présidentielle de 2010 qui aurait amené la brouille. « Je m’inscris en faux », martèle-t-il, quand on lui rappelle la menace qu’il avait brandie à Boulbinet d’ôter l’uniforme pour briguer la présidence. Il en serait rien. Alpha Condé aurait été à la base de tout.

Fodé Soumah