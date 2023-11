Attaque de la Maison centrale : Claude Pivi disculpe son fils

C’est un élément nouveau dans le récit de ce qu’il conviendrait d’appeler désormais, ‘’événements du 4 novembre’’. Jusqu’ici, dans ce récit, il y avait une constante qui voudrait que ce soit le fils de Claude Pivi, l’ancien ministre de la sécurité présidentielle de Moussa Dadis Camara qui ait piloté l’opération. Mais l’avocat de ‘’Coplan’’, relayant les propos de ce dernier ce lundi chez nos confrères de FIM FM, a battu en brèche cette version. Verni Pivi ne serait pas à la base de l’opération menée le samedi dernier, à en croire Me Fodé Kaba Chérif, qui cite son client.

Sans préciser à quel moment il a joint Claude Pivi, l’avocat de ce dernier a révélé avoir échangé avec le dernier fugitif. « Je l’ai eu au téléphone, très apeuré d’ailleurs », a annoncé l’avocat au téléphone de nos confrères. Une des questions qu’il lui a posées avait trait à l’implication de son enfant dans l’exfiltration du quatuor. « Il m’a dit clairement que son fils n’était pas parmi ces éléments », a rapporté Me Fodé Kaba Chérif.

Et si Claude Pivi, à la différence des autres, ne sait pas encore rendu, cela serait lié à la crainte qu’il éprouverait pour sa vie. « Je suis certain que s’il n’est toujours pas revenu, c’est du fait que le nom de son fils a été cité dans les médias et qu’il a été dit un peu partout que c’est son fils qui conduisait ce commando. Je crois que c’est ce qui l’a plus apeuré et qu’il craignait beaucoup pour sa vie. C’est la raison pour laquelle, je crois, il n’est pas revenu jusqu’à date. Lorsque je l’ai eu au téléphone, lui-même, il était surpris, il disait que ce sont des jeunes soldats qui sont venus les exfiltrer sans leur accord, sans leur consentement », a expliqué l’avocat.

Avant de conclure son intervention, Me Kaba Chérif qu’il n’arrivait plus à joindre son client. Par ailleurs, eu cours de leur échange, il avait tout fait pour que ce dernier lui indique sa position afin qu’il en avertisse les autorités, pour qu’on aille le chercher. Mais Claude Pivi aurait catégoriquement refusé de révéler le lien où il se trouvait.

Aminata Camara