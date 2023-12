Siguiri : un personne tuée dans un éboulement à Kouremalé

La victime était originaire de Beyla, en région forestière. Elle était installée dans la sous-préfecture de Kouremalé depuis des années. Moussa Condé – c’est son nom – a été tué à la suite d’un éboulement, hier jeudi 14 décembre 2023.

Le défunt, célibataire et n’ayant pas d’enfant, était âgé de 53 ans. L’éboulement s’est produit dans une mine d’or appelée Fadanidadijan, située à environ 10 km de Kouremalé centre. Feu Moussa Condé travaillait avec deux autres personnes dans les galeries du sous-sol quand, soudain, la terre s’est mise à tomber sur eux. Mais lui seul a péri. Les autres, eux, ont été secourus par les agents de la Croix-rouge.

Ces éboulements avec leur cortège de morts, sont récurrents dans ces zones minières. Déjà, trois jours plus tôt, un autre s’était produit dans la même zone, avec à la clé, là aussi, un mort. Mais cela ne semble guère dissuader ceux qui convoitent les pépites d’or. Et du côté des autorités, on ne réussit pas non plus à réglementer le secteur de manière à limiter ces accidents mortels.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com