Transition guinéenne : un parfum de fin de règne !

La conjoncture actuelle en République de Guinée soulève des inquiétudes profondes quant à la stabilité politique, aux libertés civiques et à l’état de la démocratie. L’année 2024 s’annonce tumultueuse et empreinte d’incertitudes, contrastant avec les espoirs et les aspirations initiaux à l’avènement de la junte en septembre 2021.

Sous l’égide du CNRD, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, des restrictions sévères sont imposées aux libertés individuelles et collectives. Cette période est marquée par un musellement des réseaux sociaux et une censure sans précédent des médias, justifiés par des motifs fallacieux et contestables. Des membres de l’opposition sont la cible d’une répression persistante et les détentions arbitraires, notamment celles d’anciens hauts responsables sous le régime d’Alpha Condé, exacerbent les tensions et la frustration au sein de la population.

La déception et la perplexité règnent face à ce qui est perçu comme un écart considérable par rapport aux engagements antérieurs du chef de la junte, jetant un voile d’incertitude sur la gouvernance et l’orientation future du pays. Cette volte-face suscite des interrogations quant à l’authenticité des promesses et compromet la confiance envers les institutions et les responsables de la Transition.

Devant cette situation préoccupante et les velléités persistantes pour la junte de s’accrocher au pouvoir, il est impératif que le peuple guinéen se mobilise pour protéger ses droits et l’intégrité de la nation. L’histoire récente, illustrée par les actions passées du FNDC, souligne l’importance cruciale de la mobilisation citoyenne pour affronter ces défis et œuvrer à restaurer la démocratie, garantir les libertés fondamentales et rétablir la confiance dans les institutions.

La nécessité pressante d’une réponse collective et proactive pour sauvegarder les acquis démocratiques et renforcer la confiance dans les structures gouvernementales est manifeste. La solidarité, la résistance pacifique et la détermination des citoyens ont un rôle essentiel dans la création d’un avenir où les principes démocratiques seront respectés, la justice, la transparence restaurés et consolidés et les droits fondamentaux de chaque citoyen, préservés. Pour cela, il est temps de sonner le tocsin.

Ibrahima Diallo (MoDeL)