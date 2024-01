Coupure du courant pendant la CAN : EDG menace les soudeurs

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football qui a commencé hier à Abidjan coïncide cette année, en Guinée, avec une période crise dans la desserte du courant électrique. Crise résultant notamment de l’explosion du dépôt de carburant de Kaloum. Ce qui fait que depuis environ deux semaines, dans nombre de quartiers de la capitale guinéenne, les ménages sont privés de courant de 8 heures à 17 heures. Mais en raison des matches de la CAN à laquelle prend part le Syli national, Electricité de Guinée (EDG) est dans l’obligation de fournir davantage d’efforts pour permettre aux jeunes notamment de suivre les rencontres. Parce qu’autrement, cela pourrait conduire à des manifestations et à des troubles. Et c’est pour répondre à ce défi que le directeur général de la Guinéenne d’électricité envoie un message de mise en garde aux soudeurs.

Avec les capacités limitées qui sont celles de la compagnie publique de fourniture du courant, le patron d’EDG a dû faire un choix. Pendant les heures de matches, les soudeurs doivent s’abstenir de travailler pour permettre aux particuliers de suivre les rencontres de la CAN. « Les soudeurs qui sont dans les quartiers n’ont qu’à suspendre les travaux à partir de midi, pour permettre aux gens de regarder la CAN le plus facilement possible, pour éviter de causer des pannes encore », a ordonné Laye Sékou Camara.

Et si d’avance, les gens s’obstinaient à ignorer le message, il prévient : « nous allons faire des patrouilles pour vérifier tous les ateliers de soudure pendant la CAN. Celui que nous allons trouver en train de souder, nous allons le débrancher, même son câble nous allons le couper ».

Fodé Soumah