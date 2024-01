Lansana Komara : « Notre pays est presqu’à l’arrêt »

Comme chaque week-end, la traditionnelle assemblée générale du Rpg arc-en-ciel s’est tenue ce samedi 13 janvier au siège de l’ancien parti au pouvoir. Et au menu, il y avait particulièrement le contexte de crise multidimensionnelle que le pays traverse.

C’est notamment l’ancien ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Lansana Komara, par ailleurs secrétaire administratif du RPG, qui s’est exprimé à l’occasion de ce conclave hebdomadaire. Il a particulièrement souligné la crise socioéconomique que l’incendie du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum a singulièrement accentuée. « Nous subissons actuellement la pesanteur de la galère. Tout le pays est en train de galérer, la Guinée va très mal. Un pays où l’électricité est rationnée, ce qui n’était pas avant. Un pays où il n’y a pas d’internet, c’est extrêmement dangereux. Un pays où la presse est presque muselée. En conclusion, on peut dire que notre pays est presqu’à l’arrêt. Tout le monde galère aujourd’hui dans ce pays. Les diplomates qui étaient épargnés vivent aujourd’hui cette galère avec la restriction de l’internet et le manque de courant », a dénoncé le haut responsable du RPG.

Et la seule issue que l’ancien ministre propose aux autorités, c’est la restitution du pouvoir au président Alpha Condé, renversé le 5 septembre 2021. « Nous demandons donc aux autorités de tenir compte de cette galère de la population et de revenir à de meilleurs sentiments. C’est ce qui est bon pour nous tous. Revenir à de meilleurs sentiments, c’est quoi ? C’est de rendre le pouvoir au professeur Alpha Condé, parce que là où ils se trouvent, ils ne peuvent plus. Nous les gouvernés, nous n’en voulons plus et eux, ils ne peuvent plus. Il y a un blocage total », a-t-il suggéré.

Fodé Soumah