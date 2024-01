Club des jeunes filles leaders : Kadiatou Konaté cède sa place à Oumou Khairy Diallo

La directrice exécutive sortante du Club des jeunes filles leaders de Guinée a cédé son fauteuil à la nouvelle. Au cours d’une cérémonie organisée ce vendredi 12 janvier 2024, Kadiatou Konaté a passé le témoin à Oumou Khairy Diallo. Pour la circonstance, on a noté la présence des responsables de l’OPROGEM, des représentants des partenaires techniques et financiers et des acteurs évoluant dans le secteur de la défense des droits de la femme et de la jeune fille.

Après un mandat à la tête du Club des jeunes filles leaders de Guinée, Kadiatou Konaté a passé le pouvoir à Oumou Khairy Diallo. Dans son discours de circonstance, la directrice exécutive sortante a rappelé les nombreux acquis de son mandat. « Pendant notre mandat, nous avons réussi à être en parfaite harmonie avec notre vision partagée qui sous-entend l’amélioration de la situation vulnérable des filles, un objectif tant espéré. Le club des jeunes filles leaders de Guinée a réussi à mobiliser au cours de notre mandat (2021-2023), une somme de 1.266.629 Euros…”, a rappelé entre autres Kadiatou Konaté.

Et ces fonds mobilisés auront permis à l’équipe sortante de mener à bien les actions du Club afin d’atteindre les objectifs. Selon Kadiatou Konaté, plus de 183 cas de mariages d’enfants ont été empêchés. « Parmi ces cas, plus de 100 survivantes ont été réinsérées de manière professionnelle », a-t-elle souligné. Au compte de l’éducation complète à la sexualité, le club a organisé 3854 causeries éducatives avec un total de 30.000 personnes touchées. En ce qui concerne les violences sexuelles, l’équipe sortante est parvenue à faire une prise en charge intégrale de plus de 395 victimes. De même, 5000 hommes, tous secteurs confondus, ont bénéficié d’une sensibilisation au compte de la masculinité positive.

De nombreux acquis que la nouvelle direction exécutive de Club des jeunes filles leaders de Guinée compte pérenniser et améliorer. Élue pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois, Oumou Khairy Diallo s’engage à poursuivre la bataille pour la défense des droits des jeunes filles. « Ces résultats satisfaisants seront pour nous des acquis à préserver et des bases solides sur lesquelles nous pouvons continuer à édifier. Je m’engage à honorer cet héritage en collaborant étroitement avec chacune de vous », a-t-elle promis. Avant d’ajouter : « je vais œuvrer instamment avec toute mon équipe pour accroître davantage notre capacité de mobilisation de ressources pour que ces fonds puissent continuer à servir la cause de la jeune fille ».

S’exprimant au nom des partenaires techniques et financiers, le représentant de l’UNFPA, Francesco Galtieri, a remercié l’équipe sortante du Club des jeunes filles leaders de Guinée pour les nombreux acquis et exhorté la nouvelle équipe à s’armer de courage et de détermination dans le combat pour le bien-être des jeunes filles. Tout en réitérant l’engagement des partenaires à accompagner le Club.

N’Famoussa Siby