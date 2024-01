Kaba Diawara : « Ils vont me tuer, ces garçons »

Il n’a pas su réfréner son émotion. Kaba Diawara, particulièrement critiqué et de qui on n’attendait pas grand-chose, est en train de réussir sa CAN. En tout cas, ses poulains viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, en battant la Guinée Equatoriale, au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé. Et c’est peut-être en repensant à tous ces moments qu’il a versé des larmes, après le but de Mohamed Bayo.

Et même nos confrères de Canal + ont recueilli ses premières réactions, l’émotion était encore perceptible. « Ils vont me tuer, ces garçons. Je les aime beaucoup, je leur ai dit tout le temps qu’on peut. J’ai du mal à mettre ça dans leurs têtes mais je pense qu’ils ont compris aujourd’hui. Je les aime. On a plus de limites maintenant, on fonce », a exulté le sélectionneur guinéen.

A l’image des supporters qui paradent dans les rues de Conakry et des autres villes de l’intérieur du pays, Kaba Diawara et ses joueurs vont savourer cette victoire, avant de se mettre à préparer la prochaine rencontre qui les opposera soit à l’Egypte, soit à la RD Congo.

Michel Yaradouno