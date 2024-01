Qualification du Syli : réactions de Mohamed Bayo

Le signe indien, c’est lui qui l’a vaincu. En effet, depuis des lustres, la Guinée se battait pour remporter une victoire au-delà des phases de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football. Aujourd’hui, c’est chose faite avec cette victoire contre la Guinée Equatoriale. Et le libérateur du jour, Mohamed Bayo, en est pleinement conscient. Il se félicite pour les Guinéens qui n’ont cessé de supporter l’équipe jusqu’à cette belle victoire.

Au micro de nos confrères de Canal plus, Mohamed Bayo retient le caractère historique de la victoire de ce dimanche 28 janvier. « On n’avait jamais réussi dans l’histoire du pays à passer ce tour après les phases de pool. Donc, le fait d’avancer aujourd’hui est un sentiment unique. Je pense que le peuple a beaucoup souffert. Je pense que ça n’a été facile mais ils nous ont soutenu et aujourd’hui on a réussi à ramener cette victoire à Conakry. Donc, on est très contents », a-t-il réagi.

En reconnaissance au soutien des supporters guinéens, il leur a dédié la qualification.

Fodé Soumah