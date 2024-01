CAN 2023 : le Syli national file en quart de finale

Tout s’est joué en deuxième période. La première ayant été particulièrement terne. Guinéens et Equato-guinéens ayant préféré la prudence à l’audace.

Mais dans la 2ème partie, surtout après l’exclusion, à la 55ème minute, de Bikoro suite à une faute sur Mohamed Bayo, la Guinée a pris l’ascendant sur son adversaire. En supériorité numérique, les poulains de Kaba Diawara se ruent vers les buts adverses. Mais paradoxalement, ce sont les Equato-guinéens qui s’offriront la prochaine occasion. En effet, à la 64ème minute, Eban Edu est touché dans la surface de réparation par Issiaga Sylla. Dans un premier temps, l’arbitre ne bronche pas et laisse le jeu se poursuivre. Mais très vite, la VAR est sollicitée et l’arbitre accorde un penalty au Zalang Nacional.

Mais Emilio Nsue, le meilleur buteur du tournoi, trouve le poteau gauche du portier guinéen, Ibrahima Koné. Regonflés par cet échec et renforcés par les entrées notamment de Serhou Guirassy et Naby Keïta, les Guinéens se mettent à pousser. Mais en face, les Equato-guinéens résistent bien. Le temps réglementaire prend fin. Huit minutes de temps additionnel sont concédées. Et il aura fallu l’ultime minute de ce temps supplémentaire pour voir Mohamed Bayo délivrer le camp guinéen. Servi par un centre d’Ibrahima Diakité, sur le flanc gauche de l’attaque du Syli national, l’attaquant guinéen, de la tête, ne laisse aucune chance au portier de la Guinée Equatoriale. A Conakry, le but est accueilli avec des cris de joie de supporters qui avaient soif de voir leur équipe briser ce plafond de verre.

La Guinée se qualifie ainsi en quart de finale. Au prochain tour, elle affrontera le vainqueur du match Egypte-RD Congo qui se joue à partir de 20 heures. Et désormais, elle ne doit s’interdire aucune rêve, parce que figurant parmi les 8 meilleures équipes du continent africain.

Ledjely.com