. Kankan : Le procureur général échange avec les responsables de sa chaîne de commandement

Mamadou Dian Bora Diallo, nouveau procureur général près la cour d’appel de Kankan était en conclave avec l’ensemble des OPJ, des procureurs de la république, des juges de paix de Kankan et d’une partie de ceux de Faranah. Il était question de discuter de l’application de la loi dans les juridictions et par la police et la gendarmerie dans les différentes localités.

C’est une première prise de contact entre le procureur et ses nouveaux collaborateurs. Le contenu du code de procédure, le respect de la garde à vue et l’impartialité dans le traitement des dossiers ont été entre autres préoccupations débattues. Sur l’objectif de la rencontre, le procureur général précise : « Nous venons de prendre fonction et il était extrêmement important pour le parquet général d’échanger avec ces officiers de police judiciaire pour leur rappeler le contenu du code de procédure pénale, le respect des droits des citoyens en ce qui concerne les délais de garde à vue, le fait de ne pas se mêler des affaires judiciaires et également échanger avec eux par rapport à l’habilitation. J’ai été très clair et ferme. L’officier de police n’est pas habilité à faire du tort aux citoyens. J’ai rappelé aux OPJ que l’habilitation qu’ils vont recevoir ne doit pas leur servir de levier ou d’instrument d’abus. C’est pourquoi je leur ai dit que dès demain matin, les inspections vont commencer. Les procureurs de la République et les juges de paix vont sillonner tous les services de police judiciaire pour s’assurer que les droits des citoyens sont respectés conformément au code de procédure pénale. En cas de manquement, le parquet général sera conséquent et agira conformément à la loi »

Les officiers de police judiciaire présents à cette rencontre ont eu l’occasion de revisiter et d’échanger sur les procédures judiciaires, les enquêtes criminelles et les responsabilités spécifiques des officiers de police judiciaire. Un moment de retrouvaille salué par Alpha Tourdhou Boiro, commandant de la brigade de recherche de Kankan : « Cette rencontre nous a permis dans un premier temps de faire une prise de contact avec les magistrats du parquet, et deuxièmement les consignes données par rapport à la gestion des différentes procédures dont les services de police judiciaire sont saisis. Et nous rassurons avec fermeté la population de l’application stricte des consignes reçus pour l’intérêt supérieur de la loi ».

La semaine prochaine, le procureur général près la cour d’appel de Kankan se rendra à N’zérékoré pour rencontrer ceux de la juridiction de cette région mais aussi ceux de Kissidougou et de Faranah.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com