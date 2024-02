Africa Global Logistics (AGL) officiellement lancée en Guinée

Le vendredi 19 janvier 2024, la marque AGL (Africa Global Logistics), opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique a été officiellement lancée en Guinée. La cérémonie s’est déroulée en présence des collaborateurs, partenaires et clients du groupe et présidée par Monsieur Fabjanko KOKAN, Directeur Régional d’AGL Guinée – Sierra Leone – Libéria. Ce lancement fait suite au dévoilement de la marque AGL effectué le 30 mars 2023.

Avec ses 23 000 collaborateurs opérant dans 22 concessions portuaires, 2 concessions ferroviaires, et présente dans 49 pays, AGL ambitionne, au sein du Groupe MSC, de continuer à contribuer à la transformation durable de l’Afrique et des marchés émergents. Elle souhaite accompagner le continent, en fournissant des solutions logistiques sur mesure, en améliorant la connectivité des territoires, et en contribuant à la mise en place d’un écosystème logistique vertueux pour l’ensemble de ses parties prenantes.

« C’est avec un immense honneur et une grande fierté que nous nous réunissons Ici aujourd’hui, pour célébrer une autre étape importante dans le développement de notre Groupe, celle du lancement de notre nouvelle marque, AGL -Africa Global Logistics. Cette nouvelle identité reflète notre ambition de devenir un acteur clé de la logistique en Afrique et de répondre aux besoins croissants de nos clients dans un monde en constante évolution. AGL incarne nos valeurs fondamentales d’intégrité, de professionnalisme, d’innovation, et symbolise notre engagement envers l’excellence opérationnelle et la satisfaction de nos clients. Notre objectif est de fournir des solutions logistiques complètes et intégrées, qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients, tout en respectant les normes internationales les plus élevées. Nous croyons fermement au potentiel illimité et en la capacité de l’Afrique à se positionner comme un acteur majeur sur la scène mondiale », a exprimé Fabjanko KOKAN, Directeur Régional d’AGL en Guinée.

A propos d’AGL Guinée

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. Depuis 2011, AGL Guinée, à travers Conakry Terminal, est l’opérateur exclusif du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry avec près de 700 collaborateurs répartis entre ses filiales. Avec son agence à Kamsar, AGL Guinée accompagne le développement des projets miniers de la Guinée dans la région de Boké. AGL Guinée contribuent au développement socioéconomique de la Guinée à travers ses activités et aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

Contact presse :

Fode DIAOUNE – Responsable Communication & RSE – AGL Guinée – [email protected] M.+224 621 08 92 22