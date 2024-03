Tchad : l’opposition promet de poursuivre l’œuvre de Yaya Dillo

A la suite de la mort, le 28 février dernier, de l’opposant Yaya Dillo, à la suite d’un assaut dont le siège de son parti, le PSF, a été l’objet de la part des FDS tchadiennes, ses camarades de l’opposition politique se sont réunis ce samedi 2 mars pour dénoncer un « assassinat dans des conditions ignobles ». Lue par Dr Nasour Ibrahim Koursami, du Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP), la déclaration assimile l’assassinat de Yaya Dillo, dont le seul tort était de se plaindre de « l’instrumentalisation du système judiciaire qui opprime le Peuple tchadien et justifie l’imposition d’une dictature implacable », à un message envoyé à tous les acteurs qui nourriraient des idéaux de contestation. Dans l’assassinat de l’opposant, le pouvoir tchadien aurait fait montre de toute sa « détermination à obtenir la reddition de tout opposant par les armes ». Intervenant à deux mois d’une élection présidentielle dont l’issue est déjà écrite, la mort de Yaya Dillo aurait eu pour motif de « montrer à tous l’amère saveur de la contestation politique ». Mais les opposants invitent Mahamat Kaka et à ses collaborateurs à se détromper : son œuvre et sa bataille seront poursuivies tout « Tchadien qui aspire au changement », par « nos désirs ardents, pour la liberté et la dignité » et par ceux qui « aspirent à un Tchad juste et prospère ».

Ci-dessous la déclaration du GCAP

