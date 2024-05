Santé : le Fonds mondial met à disposition un nouveau cycle de subvention pour aider à lutter contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme en Guinée

La Guinée bénéficie de nouveau d’une subvention de 167 millions de dollars de la part du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. La cérémonie de mise à disposition officielle de ce nouveau fonds – le 7ème cycle du genre en faveur de la Guinée (GC7) – qui couvre la période 2024-2026, a été organisée ce vendredi 3 mai 2024 dans un réceptif hôtelier de la capitale guinéenne par l’Instance de coordination nationale (ICN). Présidée par le chef du gouvernement, elle a en outre mobilisé d’importantes personnalités dont le ministre de la santé et de l’hygiène publique, la représentante du Fonds mondial, le représentant des partenaires techniques et financiers et les différents récipiendaires de la subvention.

Partenaire fidèle de la Guinée, le Fonds mondial a eu droit au remerciement du premier ministre, pour son engagement constant auprès de notre pays, dans le cadre de la lutte de ses trois maladies cibles. Si des efforts ont été consentis, Bah Oury admet néanmoins que les défis demeurent. C’est pourquoi, profitant de l’occasion, il a pris un certain nombre d’engagements. « Nous allons tout faire pour réintégrer l’initiative vaccinale universelle qui nous permettra de vacciner à moindre coût l’essentiel des enfants et des personnes qui doivent l’être dans ce pays. Le ministère de la Santé doit mettre en œuvre une dynamique susceptible d’améliorer la gestion de la santé dans sa globalité », a-t-il recommandé

Traduisant tout particulièrement la constance du Fonds mondial au côté de la Guinée, le cycle 7 des subventions du Fonds mondial (GC7) témoigne surtout aux yeux de la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis en Guinée, par ailleurs représentante du Fonds mondial « d’un engagement renouvelé et partagé de la communauté internationale et de la république de Guinée pour relever les défis sanitaires urgents que sont la lutte contre le VIH-SIDA, la tuberculose, le paludisme, les priorités transversales de la santé communautaire et le renforcement du système de santé », a dit Anne Dudt.

Partie prenante de tous les efforts déployés face aux défis sanitaires en Guinée, les partenaires techniques et financiers notamment l’organisation mondiale de la santé, eux aussi ont des attentes à la suite de la mise à disposition de ce nouveau cycle de subvention. « A l’occasion du lancement de cette nouvelle subvention, je voudrais rappeler que nos efforts communs doivent tendre vers plus des résultats. C’est une question de redevabilité vis-à-vis des différents donateurs mais aussi et surtout des personnes vulnérables touchées par ces maladies ou victimes de leur impact », a fait remarquer Jean-Marie Kipela.

A rappeler que les subventions du Fonds mondial ont jusqu’ici aidé à soutenir le renforcement du système de santé et contribué à réduire le taux de mortalité et de morbidité lié au Sida, à la tuberculose et au paludisme. Il convient en outre de noter que Plan international Guinée et CRS sont les récipiendaires de ce nouveau cycle de subvention.

Mariama Ciré Diallo