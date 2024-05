Délégation spéciale de Kankan : la nouvelle équipe décline ses priorités

Installés le 20 avril dernier à la tête de la commune urbaine de Kankan, Arafan Moussa Koulibaly, président de la délégation spéciale et quelques membres de son équipe ont conféré hier lundi avec la presse locale. Au cours de cet entretien d’une trentaine de minutes, l’ancien président du conseil préfectoral des organisations de la société civile a décliné les ambitions de son équipe. A l’en croire, ils passeront par tous les moyens pour redorer l’image de la ville en termes de salubrité et autres.

C’est un président de la délégation plutôt ambitieux qui s’est adressé à la presse. Il a d’entrée indiqué qu’il n’y a pas de question à lui poser. C’est, selon lui, une simple prise de parole pour annoncer les couleurs de sa future gestion. Déjà, une série de consultations aurait permis d’identifier les besoins des populations : « Après une série de concertations avec les différentes couches de la ville de Kankan, il ressort un ensemble d’attentes soulevées par les représentants de la population à l’issue de l’écoute des différentes interventions. A tour de rôle dans la salle de réunion de la commune, du 23 au 26 avril 2024, les couches rencontrées ont été les cadres de la commune et les membres de la délégation spéciale, les chefs de quartier de Kankan au nombre de 54, les présidents de jeunesse et adjoints, les organisations féminines et les femmes leaders. Chaque rencontre a commencé par la présentation, la lecture et le commentaire de la lettre de mission N°0251MATD 2024 assignée aux présidents des délégations spéciales qui s’articulent essentiellement autour de quatre (4) points. Parmi les quatre éléments qui constituent la lettre de mission, nous avons déjà exécuté le premier élément. Notamment, l’élaboration du budget, la première session a été réalisée la dernière fois ici dans cette salle en présence de tous les conseillers et tous les chefs services techniques de la commune urbaine de Kankan et je vous avoue que nous avons fait un budget un peu ambitieux. Au moment venu, on va dévoiler ce budget que nous avons arrêté », a indiqué Arafan Moussa.

Comme toujours, les préoccupations des populations de Kankan restent les mêmes. L’assainissement de la ville se hisse au premier rang des attentes des kankankas vis-à-vis des nouveaux locataires de la mairie. « Les attentes relevées sont les suivantes, la propreté de la ville à travers l’assainissement, le curage des caniveaux, l’accompagnement des initiatives des jeunes en lien avec le développement et les activités génératrices de revenus, le soutien aux femmes. Toutes ces attentes riment avec les éléments du budget élaboré et voté à l’occasion de la session budgétaire du jeudi 2 mai 2024 », assure le président de la Délégation spéciale.

Pour réussir le pari, une liste non exhaustive des activités prioritaires de la délégation spéciale est déjà disponible. Celle-ci prend en compte ces besoins : « La mise en place des commissions de campagne de sensibilisation, la sensibilisation de la population pour la propreté de la ville, une campagne d’assainissement de la ville avant et après la fête de Tabaski, l’identification et la mobilisation des recettes de la commune ».

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com