Diécké : un vendeur de carburant accuse des agents de la SONAP de tentative de rançon

Dans la sous-préfecture de Diécké, localité relevant de la préfecture de Yomou, l’escadron mobile N*10 de la gendarmerie de N’zérékoré a procédé à la saisie d’une quantité importante de carburant. L’opération a eu ce mardi 11 juin 2024, aux environs de 11h. La victime de cette opération accuse l’inspection régionale de la SONAP de N’zérékoré d’avoir tenté le rançon en exigeant de lui le versement de 12 millions GNF.

La saisie portant sur précisément 179 bidons de 30 et 40 litres d’essence. Le stock a été saisi au marché de Diécké et dans le magasin de Mamoudou Diallo, qui évolue dans la vente du carburant depuis 2019. Joint au téléphone, ce dernier explique : « Hier, vers 12 heures, un pick-up a stationné devant mon point de vente. Comme j’étais tout près, j’ai vu les gens de la SONAP de N’zérékoré descendre de la voiture. Tout de suite, ils ont demandé à mes enfants à combien on vend le litre de carburant ? Ceux-ci ont répondu que c’est à 12 500 GNF. A mon arrivée, je les ai salués, le moment pour moi de leur donner la place, ils m’ont demandé de faire sortir tout le stock de carburant que j’ai avec moi ». Et Mamoudou Diallo de poursuivre : « ensuite, ils m’ont dit, compte tenu de la quantité de mon carburant, il y a deux choses : Soit je paie 12 millions GNF ; soit on emporte mon carburant à N’zérékoré. (…) Ainsi, je les ai laissés là-bas, je suis venu voir le président de la chambre sous-préfectorale de commerce qui a appelé le président de la Délégation spéciale qui se trouvait à N’zérékoré. Après ce coup de fil, on s’est rendu à la mairie pour voir le secrétaire général, avec qui cette équipe de la SONAP a échangé mais sans suite. D’ailleurs, quand on leur a demandé l’ordre de mission, ils n’en avaient pas. La sous-préfet ainsi que le commandant de la gendarmerie de Diécké, disent aussi n’avoir pas été informés de leur présence ».

En fin de compte, les agents de la SONAP « ont appelé l’escadron mobile de la gendarmerie de N’zérékoré pour demander aux agents venir avec trois pick-up. J’avais en tout 204 bidons d’essence, mais le matin j’avais vendu 19 bidons et demi. Ils sont venus prendre 179 bidons et ont laissé dans mon magasin 25 bidons. Comme je n’ai pas payé l’argent demandé, c’est pourquoi, ils ont pris mon carburant. Ils vendent à la station à 12 000 et moi je vends à 12.500 GNF, je ne sais pas pourquoi ils sont contre moi », conclut le vendeur.

Contacté par notre correspondant sur place, l’inspecteur régional de la SONAP de N’zérékoré, n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet. « Pour le moment, je n’ai rien à dire. Je suis sur mon rapport que je dois envoyer à ma hiérarchie. Le service a une cellule de communication, elle est mieux placée pour vous répondre. Pour le cas des 12 millions que monsieur Diallo nous accuse d’avoir essayé de lui soutirer, je ne commente pas. C’est son droit le plus absolu. Il est libre de tout commentaire. Mais nous, on ne laissera personne faire de n’importe quoi dans ce secteur. On ne peut pas se permettre de vendre un litre de carburant à 11 000 aux citoyens, cependant que le prix officiel est fixé à 12 000 GNF à la pompe. Cette opération va se poursuivre afin de traquer les trafiquants », a juste indiqué Sékou Touré qui pointe ainsi une piste de trafic du carburant.

Les 179 bidons saisis se trouvent désormais sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de première instance de N’zérékoré. Il faut noter que cette opération avait irrité la colère des jeunes de Diécké qui étaient descendus dans la rue pour dénoncer la descente des gendarmes dans leur localité.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com