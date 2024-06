Santé : l’USAID dote la commune urbaine de Forécariah d’une ambulance et des équipements informatiques pour les super-utilisateurs de la région de Kindia

Le projet ‘’Notre Santé’’ a organisé ce mercredi 12 juin 2024 la cérémonie de remise d’un don composé d’une ambulance destinée à la commune urbaine de Forécariah et des équipements informatiques (ordinateurs et tablettes) pour les super-utilisateurs de la région de Kindia. Financée par l’USAID, cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’USAID Notre Santé ‘’. Tenue dans l’enceinte de la commune urbaine de Forécariah, la cérémonie de remise a mobilisé plusieurs hautes personnalités de la localité.

Dr. Aguima Frank Tankoano, dans son allocution de circonstance, a révélé ce qui a motivé le don de l’ambulance. « Il y a des zones qui sont très difficiles d’accès même en saison sèche mais surtout en saison pluvieuse. Nous avons aussi des formations sanitaires où on a le plateau technique qui, souvent, ne permet pas de prendre en charge certains cas. Si on se retrouve dans une situation où il y a une femme enceinte qui ne peut pas accoucher d’elle-même, ça permet d’évacuer la femme vers une structure sanitaire qui est plus qualifié et qui a un plateau technique a même de prendre en charge cette femme-là. Elle peut être aussi utilisée pour d’autres pathologies », a noté le chef du projet ‘’USAID Notre Santé ‘’

Outre l’ambulance, le second volet du don se rapporte à 6 tablettes et 6 ordinateurs à destination des gestionnaires de données. Concrètement, les tablettes sont appelées à être utilisées par les super utilisateurs du DHIS2 qui est la plateforme nationale de gestion de l’information sanitaire, à en croire Dr. Pierre Balamou, le directeur adjoint du Bureau Santé USAID Guinée. Outre la commune urbaine de Forécariah, la commune rurale de Colia, dans la préfecture de Boké et celle rurale de Kollet, dans la préfecture de Tougué ont toutes bénéficié du don de l’ambulance. Selon Dr. Balamou, le choix de ces localités a été dicté par leur dévouement à prendre en charge les frais de fonctionnement des ambulances, l’entretien et la prise en charge du véhicule. « Et aussi leur motivation démontrée à accompagner le projet ‘’Notre Santé ‘’ qui est un projet phare de renforcement du système de santé local pour améliorer le système de santé de la population guinéenne notamment les enfants et les femmes », a précisé le directeur adjoint du Bureau Santé USAID en Guinée.

Ce don est d’une pertinence des plus évidentes, a reconnu Dr Mamadou Oury Bah, l’Inspecteur régional de la santé de Kindia. « Nous sommes dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle. Les moyens logistiques sont des outils très importants et indispensables pour réduire ce phénomène », déclare-t-il à propos.

Plus concrètement, poursuit-il : « cette ambulance nous servira à réduire la distance entre la population et l’hôpital préfectoral et les cas de référence de Forécariah. Elle peut être utilisée pour d’autres hôpitaux, parce que nous constituons un système. Par rapport aux ordinateurs et aux tablettes, ils seront utilisés par nos supers utilisateurs qui vont saisir, analyser et identifier des problèmes et qui pourront évaluer nos indicateurs pour pouvoir atteindre les objectifs que le ministère de la Santé a fixés à notre région sanitaire ».

Il assure par ailleurs que des mécanismes sont mis en place en vue de garantir l’utilisation responsable des équipements offerts. « Les autorités sanitaires ont signé un engagement. Les personnes qui utiliseront ces ordinateurs sont déjà identifiées sur les bordereaux de livraison. A leur tour, ils vont signer et vont s’engager et nous allons les mettre dans notre répertoire. Nous allons faire des évaluations », promet Dr. Mamadou Oury Bah.

Du côté des populations, ultimes bénéficiaires de ce geste, on salue également l’initiative. Leur représentant, Bangaly Fofana, vice-président de la Délégation spéciale de la commune urbaine de Forécariah, a ainsi confié : « Cette ambulance est venue à point nommé pour qui sait déjà la peine que nos malades enregistrent. Lorsqu’ils sont en difficultés, il y a un manque de moyen de transport. La présence de cette ambulance est un atout pour nous, pour mettre en sécurité nos patients et également promouvoir la santé dans notre communauté ».

A rappeler que la préfecture de Forécariah est située à 100 km de Conakry et compte une population estimée à un peu plus de 20 000 habitants.

Mariama Ciré Diallo