Kankan : candidats et encadreurs font le bilan du baccalauréat

Ça y est, les différents examens scolaires de fin d’année ont pris fin, ce mercredi 26 juin 2024, avec le terme du baccalauréat. Place désormais à la correction des copies et à la proclamation des résultats. Mais en attendant, le correspondant du Djely a profité de cette quatrième et dernière du BAC pour inviter les élèves à faire un bilan aussi bien de l’organisation dudit examen que de leur propre auto-évaluation quant à leur réussite.

Plus de 12 000 candidats ont passé les épreuves du baccalauréat dans la région de Kankan. Au lycée Almamy samory Touré où nous nous sommes rendus, une certaine ambiance festive et le sentiment de soulagement était au rendez-vous chez les candidats après la dernière épreuve. Rires, échanges d’expériences, chants et prières, tout y était. Aboubacar Barry, plutôt heureux, est plutôt confiant. « Personnellement, je suis vraiment fier de moi-même, je suis content surtout que les épreuves se sont bien passées. J’étais sûr avant de commencer et je suis sûr que je serai parmi les admis », lance-t-il, sans le moindre doute.

Pour sa deuxième fois de passer le baccalauréat, Aminata Gnoula Diallo, terminale sciences expérimentale au groupe scolaire privé “5 étoiles Hadja Fatoumata Bah” croit que la chance lui sourira cette année. Même si c’est un certain réalisme qu’elle s’exprime sur le déroulement de l’examen. « Je suis contente, j’ai pu aborder à ma façon, les surveillants étaient un peu sévères mais on a pu surmonter et j’espère atteindre un résultat favorable, car je suis sûre de ce que j’ai fait sur ma feuille », indique-t-elle.

Dans ce centre d’examen, 13 téléphones ont été saisis avec les candidats, selon le délégué, Hady Kallo. « On a eu 360 inscrits et 351 ont passé le bac dans de bonnes conditions, sans incidents majeurs. Il n’y a pas eu de cas de maladie pratiquement et dans mon centre, on n’a pas non plus eu de cas de fraude. Dans la fouille dehors à la porte, on a eu à récupérer quelques 13 téléphones mais comme ce n’était pas dans les salles de classe, on a gardé les téléphones et à la fin de l’examen, on leur a restitué leurs téléphones pour qu’ils rentrent avec. Dans l’ensemble, nous sommes vraiment satisfait du baccalauréat unique session 2024 », commente M. Kallo.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com