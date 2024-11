Que dit l’islam sur la planification familiale ?

La contraception regroupe l’ensemble des moyens qui permettent d’éviter une grossesse lors des rapports sexuels. Les deux moyens de contraception les plus connus sont : la pilule contraceptive et le préservatif masculin. Mais il existe de nombreuses autres méthodes contraceptives. La planification familiale apparaît comme cruciale pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; c’est également un facteur essentiel de réduction de la pauvreté. Cette méthode est-elle autorisée dans la religion musulmane ? A cette question nous avons rencontré plusieurs acteurs : médecin, religieux et citoyen.

Pour Hadja Harouna Sylla, activiste et prédicatrice musulmane, l’islam autorise la planification. « L’islam ne condamne pas et ne l’interdit pas. L’islam protège la maman et protège l’enfant, donc l’islam est pour la santé maternelle et la santé infantile. Dans le saint coran, l’islam a donné plusieurs preuves. L’une des preuves la plus illustrative dans un Hadith, le Prophète (PSL), a dit d’allaiter les bébés jusqu’à deux ans. Dans un autre Hadith aussi, il est dit qu’au temps du prophète, les sahabas (les compagnons du prophète) utilisaient la méthode de retrait pour espacer les naissances », explique l’activiste, avant de poursuivre « actuellement il y a plusieurs méthodes pour espacer les naissances à travers la planification familiale : il y a les appareils, les comprimés et les piqûres que les femmes utilisent pour espacer les naissances afin de pouvoir bien se reposer », ajoute la prédicatrice.

Selon le secrétaire préfectoral des affaires religieuses de Boké, El Hadj Bafodé Souare, la planification familiale n’est autorisée que pour les femmes mariées en accord avec leurs maris. « Si la femme est en compromis avec son mari, en ce moment, il n y a pas de problème. Dieu même a dit dans le saint coran au moins il faut laisser deux ans ou plus entre les enfants », indique le religieux.

Dr Béavogui Emil Tenin, médecin à l’hôpital régional de Boké, rejoint sur l’importance de la planification familiale. « La planification familiale est très bénéfique pour les femmes, elle concerne toutes les femmes en âge de procréer et celles qui ont déjà commencé à avoir des enfants. Mais avant de le faire, il faut d’abord se faire consulter par un médecin, pour savoir la méthode qui est bonne pour l’intéressé », conseil-t-elle.

Toutefois, celles qui y recourent trouvent satisfaction dans le cadre de l’espacement des naissances.

Mamadou Bah, depuis Boké