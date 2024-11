Conakry : le 44e conseil de l’AGPAOC accouche d’importantes recommandations

Du 18 au 21 novembre 2024, s‘est tenu à Conakry le 44e conseil annuel de l’Association de gestion des ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC). Cette rencontre stratégique qui a été placée sous le thème « Optimiser la desserte de l’arrière-pays : défis de connectivité, fluidité et fiabilité », a rassemblé les 20 pays membres de l’association ainsi que plusieurs pays continentaux partenaires.

Plus de 400 délégués, représentant 34 opérateurs économiques et ports, ont participé à ces assises. Ces échanges ont mis en lumière les enjeux liés à l’amélioration de la connectivité et à la fluidité des échanges pour les pays sans littoral.

Animée par 35 conférenciers, la 19e table ronde a permis d’identifier les défis clés et de proposer des solutions viables pour optimiser la desserte de l’arrière-pays. Parmi les mesures phares proposées figurent la simplification des procédures douanières, le renforcement des infrastructures de transport, l’innovation dans la gouvernance des corridors et la promotion des modes de transport combinés comme le ferroviaire et le fluvial.

Jean Marie Koffi, secrétaire général de l’AGPAOC, a salué le succès des travaux, soulignant la pertinence des recommandations formulées. Il a également appelé les gouvernements, les institutions internationales et les acteurs privés à travailler en « étroite collaboration pour libérer le potentiel économique de la région ».

En marge des travaux, une passation de service a eu lieu entre le président sortant de l’AGPAOC du port de Gabon et son successeur du Nigéria, marquant une nouvelle ère pour l’association.

Le prochain rendez-vous de l’AGPAOC est prévu en 2025 en République Démocratique du Congo, où le Port Autonome de Pointe-Noire sera l’hôte. Cette rencontre permettra de poursuivre les efforts pour renforcer les chaînes logistiques et améliorer les échanges commerciaux sur le continent.

La table ronde de Conakry a confirmé une fois de plus le rôle crucial des ports africains dans la dynamique économique du continent, réaffirmant la nécessité d’une collaboration étroite entre les acteurs pour construire un avenir prospère pour l’Afrique.

Thierno Amadou Diallo