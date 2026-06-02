Blanchiment de capitaux : Apoutchou National condamné à trois ans de prison

Le tribunal correctionnel d’Abidjan a rendu sa décision, ce mardi, dans le dossier de blanchiment de capitaux impliquant l’influenceur ivoirien Stéphane Agbré, connu sous le nom d’Apoutchou National, ainsi qu’Akobe Leonel, alias Leonel PCS.

À l’issue du procès, Apoutchou National a été condamné à trois ans d’emprisonnement ferme et au paiement d’une amende de 264 millions de francs CFA. Son coaccusé, Leonel PCS, a écopé d’une peine plus sévère de cinq ans de prison ferme, accompagnée de la même sanction financière.

Le tribunal a retenu plusieurs chefs d’accusation contre Leonel PCS, notamment le blanchiment de capitaux, le non-respect de la réglementation relative aux transactions financières extérieures, l’organisation de paris illicites et des opérations de transfert d’argent liées à des activités de jeux d’argent illégaux via des plateformes électroniques.

Malgré ces condamnations, les peines prononcées restent inférieures aux réquisitions du parquet, qui avait sollicité sept années de prison ferme à l’encontre des deux prévenus.

L’affaire avait éclaté en novembre 2024 après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant Apoutchou National en possession d’une importante quantité de billets de banque. Les investigations lancées par les autorités avaient ensuite permis d’identifier Leonel PCS comme étant le propriétaire présumé de l’argent visible dans la vidéo.

Très suivie par l’opinion publique, cette procédure judiciaire s’achève avec un verdict qui marque l’issue d’un dossier ayant alimenté de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias ivoiriens.

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