Anniversaire du roi Charles III : le Royaume-Uni promet un partenariat empreint de respect avec l’Afrique

Jeudi 14 novembre, le roi Charles III a soufflé ses 76 ans. Pour l’occasion, plusieurs personnalités étaient aux côtés de l’ambassade du Royaume-Uni en Guinée ce jeudi 21 novembre pour célébrer cet anniversaire. L’occasion a été mise à profit par le diplomate britannique de réaffirmer l’engagement du Royaume-Uni aux côtés de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux.

Ils étaient nombreux, acteurs politiques, de la société civile, membres du gouvernement, diplomates accrédités en Guinée, à prendre part à cette célébration des 76 ans du Roi Charles III.

Dans son discours de circonstance, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée John Marshall a réaffirmé l’engagement de son pays à rester aux côtés de ses partenaires. « Nous restons les alliés les plus fidèles de l’Ukraine dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale contre l’agression russe », a-t-il déclaré. Son engagement envers l’OTAN reste également « inébranlable ».

Toujours dans sa politique étrangère, le Royaume-Uni, à travers son diplomate en Guinée, rassure de sa volonté de continuer à placer les femmes et les filles au centre des politiques. « En autonomisant les femmes et les filles partout dans le monde, y compris au Royaume-Uni, nous contribuerons à rendre le monde plus sûr, plus prospère et plus juste », a soutenu John Marshall.

Vis-à-vis du continent africain, le Royaume-Uni à travers son ministre des Affaires étrangères, entend prendre une nouvelle approche. « Une approche qui nous permettra d’établir des partenariats respectueux qui écoutent plutôt que de raconter, d’assurer la croissance à long terme plutôt que des solutions à court terme, et en partenariat avec nos amis africains de contribuer à bâtir un continent plus libre, plus sûr et plus prospère », a affirmé le diplomate britannique.

La coopération Guinée-Royaume-Uni vieille de plusieurs décennies est moderne et équitable. « C’est un partenariat économique et non une collaboration fondée sur l’aide au développement bilatérale dans le sens traditionnel du terme », a soutenu John Marshall.

Le Royaume-Uni œuvre dans divers secteurs en Guinée, notamment l’énergie, des infrastructures et l’éducation. C’est dans ce cadre qu’il travaille sans relâche pour mettre en place des financements soutenus par l’UKRF, l’agence de crédit à l’exploration du Royaume-Uni, pour divers projets dans les secteurs susmentionnés. « Le projet qui me passionne le plus est cependant ce que nous espérons être la première centrale solaire en Guinée, à Khoumageli. Les banques de développement les plus renommées se mobilisent pour soutenir ce projet innovant, co-développé par Infraco Africa, une institution britannique de financement du développement », dit-il.

Par ailleurs, le diplomate s’est réjoui du grand projet minier du Simandou. Cependant, estime l’ambassadeur, « le succès du projet se mesurera non pas à la quantité de minerai produite ou aux revenus générés, mais à l’utilisation de ces revenus par le gouvernement pour réduire la pauvreté et transformer la vie et les opportunités offertes à la population guinéenne », rappelle-t-il.

Présent à cette célébration, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger Morissanda Kouyaté a rassuré le diplomate britannique de l’engagement des autorités de la transition à faire profiter pleinement les populations des revenus du Simandou.

« Simandou 2040, est une vision qui veut que le peuple de Guinée ait sa poche remplie et que les individus aient leur poche vide. Parce que ce que nous avons vu en Guinée et ce qui a présidé à la prise de responsabilité du Président de la République, c’est que les rôles étaient inversés. Ce sont les individus qui puisaient dans les lignes publiques pour s’enrichir individuellement. Et l’État, dans ses routes, dans ses hôpitaux, dans ses usines, dans son électricité, était totalement pauvre. Donc, je peux vous garantir que Simandou ne sera pas une propriété privée », a rassuré Morissanda Kouyaté.

La cérémonie a été marquée par la coupure du gâteau et une collation offerte par l’ambassade du Royaume-Uni en Guinée.

N’Famoussa Siby