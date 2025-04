AGUIPEX, ONT Guinée SA et ONPA  : une synergie gagnante pour la promotion du secteur agroalimentaire

La Guinée, un pays aux multiples atouts agroalimentaires et artisanaux, regorge de produits d’une qualité exceptionnelle qui méritent une meilleure valorisation sur les marchés locaux et internationaux. Toutefois, ces produits peinent à intégrer pleinement les circuits commerciaux des secteurs hôteliers, de la restauration et du transport aérien. Afin de remédier à cette situation, trois institutions phares de l’économie guinéenne, à savoir l’Agence guinéenne de promotion des exportations (AGUIPEX), l’Office national du tourisme SA (ONT Guinée SA) et l’Office national de la promotion de l’artisanat (ONPA), s’unissent pour promouvoir ces produits, tant sur le plan national qu’international.

Dans cette optique, ces trois entités ont décidé d’organiser un événement unique intitulé « Saveurs de Guinée : À la découverte de nos produits d’excellence », prévu le 24 avril 2025 à l’hôtel Noom de Conakry. Cet événement a pour ambition de créer un pont entre les producteurs locaux guinéens et les acteurs du secteur touristique, tels que les hôteliers, restaurateurs et compagnies aériennes desservant la capitale guinéenne.

Un objectif commun: valoriser les produits locaux guinéens

L’objectif principal de cet événement est de renforcer l’intégration des produits locaux dans les chaînes d’approvisionnement des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du transport aérien. Bien que les producteurs guinéens proposent des produits conformes aux standards internationaux, leur visibilité auprès des acteurs du secteur touristique reste limitée. À travers cet événement, il s’agit de favoriser les échanges et de stimuler la demande de produits locaux de qualité au sein de ces secteurs, contribuant ainsi à leur meilleure valorisation et intégration.

Un carrefour d’échanges pour stimuler les partenariats

Ce rendez-vous incontournable tendra à mettre en relation une sélection de producteurs locaux, choisis pour leur respect des normes de qualité internationales, avec des acheteurs potentiels issus des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du transport aérien. L’événement permettra de faciliter la conclusion d’accords commerciaux, tout en créant des opportunités de collaboration entre les différents acteurs concernés.

Objectifs stratégiques : Stimuler l’intégration des produits locaux guinéens dans les secteurs touristique et aérien »

Le premier objectif de l’événement est de garantir que les produits présentés répondent aux exigences de qualité internationale, un critère essentiel pour attirer les acheteurs et les partenaires commerciaux du secteur. En sélectionnant rigoureusement les producteurs locaux, cet événement assurera que les produits présentés respectent les standards de qualité qui permettent leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement des hôtels, des restaurants et des compagnies aériennes. La présentation de produits conformes aux normes internationales ne permettra pas seulement de renforcer la confiance des acheteurs, mais aussi de positionner ces produits comme des références sur le marché international.

Un avenir prometteur pour les produits locaux

