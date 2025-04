Sanoyah : des habitations fissurées, l’inquiétude grandit

Depuis lundi 7 avril 2025, un phénomène aussi étrange qu’alarmant sème la peur à Sampilyah, un quartier situé derrière l’école primaire Fassia à Sanoyah. Plusieurs maisons présentent de larges fissures, visibles à l’œil nu, qui s’élargissent de jour en jour. Certaines dépassent déjà les 20 millimètres. Le quartier, niché en contrebas des rails de Rusal CBK, pourrait être le théâtre d’un phénomène géologique ou structurel encore inexpliqué.

Aïssatou Diallo, l’une des résidentes touchées, témoigne : « Ce qui se passe est vraiment effrayant. Toute notre maison est fissurée, on ne peut plus y rester. Lundi, vers 14 heures, j’ai entendu les carreaux exploser. Les murs se sont ouverts peu à peu. On a dû tout sortir. Depuis, on dort dehors ou chez les voisins. Heureusement que ce n’est pas encore la saison des pluies ».

Dans sa maison, les dégâts sont spectaculaires : carreaux arrachés, murs fendus, dalles cassées… Des scènes qui rappellent celles d’un séisme, même si aucun tremblement de terre n’a été enregistré.

Alpha Oumar Diallo, retraité et résident depuis plus de 30 ans, n’en revient toujours pas. « Mardi matin, les portes étaient bloquées. Le sol a bougé, on a dû forcer pour entrer dans certaines pièces. Tous les jours, les fissures s’élargissent. On a peur que les maisons s’écroulent », explique-t-il.

Le quartier est sous tension. Plusieurs familles ont déjà quitté les lieux par précaution. L’inquiétude grandit. Certains soupçonnent les nombreux forages présents dans la zone — plus de 14 selon les riverains — de fragiliser le sous-sol.

Les habitants appellent les autorités locales et les spécialistes à se mobiliser rapidement. Ils demandent une inspection en urgence pour déterminer l’origine exacte du phénomène et éviter une catastrophe.

En attendant, de nombreuses familles dorment à la belle étoile ou trouvent refuge chez des proches. Leur quotidien est suspendu, entre incertitude, peur… et silence des autorités.

Thierno Amadou Diallo