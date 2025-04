Procès Aliou Bah : la défense dénonce une « mascarade judiciaire » et boude l’audience

Le procès en appel d’Aliou Bah, figure de l’opposition, a pris une tournure houleuse ce mercredi matin, lorsqu’une décision inattendue de ses avocats a plongé la une salle d’audience dans un silence. Au lieu de représenter leur client, les avocats du leader du parti Model ont choisi de boycotter l’audience, dénonçant des irrégularités graves et des manœuvres délibérées visant à entacher la procédure judiciaire.

Me Galissa Hady Diallo, l’un des avocats d’Aliou Bah, s’est exprimé avec une colère palpable, affirmant que ce procès était en réalité une « mascarade judiciaire ». « Dès 7h du matin, des jeunes ont été amenés pour remplir la salle. Lorsque nous sommes arrivés, la salle était déjà bondée », a-t-il déclaré, son regard scrutant les journalistes présents. Un geste calculé, selon lui, pour empêcher l’accès aux militants, à la presse et aux proches du prévenu. « Ils ont utilisé cette foule artificielle comme prétexte pour interdire l’entrée de ceux qui auraient dû assister à ce procès », a-t-il ajouté.

La situation a pris une tournure plus inquiétante lorsque Me Diallo a révélé que de nombreuses personnes présentes dans la salle n’avaient aucun lien avec l’affaire en cours. « J’ai interrogé l’un d’eux. Je lui ai demandé s’il appartenait à un cabinet d’avocats, et il m’a répondu : ‘Qu’est-ce qu’un cabinet d’avocats ?’. Ces individus sont des intrus, sans aucun rapport avec ce dossier », a-t-il dénoncé, soulignant que ces fausses présences pourraient avoir des conséquences graves sur la sécurité de l’audience.

Le scénario s’est encore alourdi avec l’évocation d’une tentative de manipulation orchestrée par le parquet. Selon Me Diallo, l’objectif était clair : créer des incidents dans la salle pour justifier un huis clos. « Ils voulaient que la presse, les avocats et ces inconnus se retrouvent tous ensemble. Si des troubles éclataient, ils auraient pu dire : ‘Voyez-vous, c’est pour cela qu’il faut un huis clos’ », a-t-il affirmé. Une stratégie qu’il juge cynique et manipulatrice.

Mais les méthodes de pression ne se sont pas arrêtées là. Le collectif d’avocats a également dénoncé les conditions humiliantes imposées à leur entrée. « Ils voulaient nous fouiller et nous interdire l’accès avec nos téléphones. Depuis quand fouille-t-on les avocats pour assister à une audience ? », a répliqué Me Diallo, dégoûté par ce qu’il considère comme un affront à la dignité professionnelle.

Face à cette situation, le collectif d’avocats d’Aliou Bah a pris une décision radicale : se retirer définitivement de l’audience. « Nous ne pouvons pas nous associer à ce scandale », a déclaré Me Diallo. « Tout ce qu’ils cherchent, c’est à gagner du temps. En multipliant les incidents, ils fuient le fond du dossier », ajoute-t-il.

Le procès, déjà extrêmement médiatisé, plonge ainsi dans un tourbillon de dénonciations. Huis clos déguisé, intimidation systématique et exclusion des acteurs légitimes du débat : les accusations pleuvent. Un climat de suspicion grandit autour de cette procédure, que les avocats d’Aliou Bah qualifient désormais de véritable opération politique déguisée en justice.

Thierno Amadou Diallo