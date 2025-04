GUECKÉDOU : top départ du recensement biométrique de la population

Comme dans plusieurs localités du pays, la préfecture de Gueckédou a officiellement lancé, ce vendredi 18 avril 2025, l’opération de recensement biométrique de la population. Le top départ a été donné dans le quartier Sokoro, en présence des 26 présidents de conseils de quartiers, des autorités communales, des forces de défense et de sécurité, des agents recenseurs, ainsi que de nombreux citoyens. Objectif : un registre fiable et inclusif

Prenant la parole en ouverture, l’assistant de la directrice préfectorale chargée des affaires administratives et politiques, Ibrahima Dioubaté, a rappelé les enjeux de cette campagne nationale. « Le recensement biométrique consiste à collecter les données alphanumériques et biométriques des citoyens. Il mobilise plusieurs acteurs, notamment les commissions administratives de recensement. Cette opération vise à enregistrer tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus, dans un souci de transparence, de crédibilité et d’inclusion. Elle permettra de constituer simultanément le registre national des personnes physiques et le fichier électoral », dit-il.

Le coordinateur préfectoral du PN-RAVEC, Mamadou Alpha Baldé, a précisé les pièces requises pour se faire recenser. En effet, trois types de documents sont exigés :

Un extrait d’acte de naissance (biométrique ou ancien) ;

Un jugement supplétif ou une transcription ;

Un certificat de nationalité – uniquement valable pour les Guinéens de l’étranger.

« Ces documents sont à retirer auprès des tribunaux », a-t-il précisé.

Présidant la cérémonie, le préfet de Gueckédou, le colonel Pascal Fahindo Nikavogui, a salué le lancement de cette initiative majeure, placée sous l’égide du ministère de l’administration du territoire et de la Décentralisation, en collaboration avec la direction nationale des affaires politiques et le Programme national de recensement à vocation d’état civil (PN-RAVEC).

« Je tiens à remercier le chef de l’État, le général d’armée Mamadi Doumbouya, et son gouvernement pour leurs efforts visant à doter chaque citoyen d’une carte d’identité biométrique gratuite. J’invite tous les chefs de famille à se mobiliser, et à faire recenser leurs enfants âgés de 10 ans et plus », a-t-il exhorté.

Durant 50 jours, les agents recenseurs vont parcourir 4 884 quartiers et districts à travers tout le pays pour mener à bien cette opération.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano, pour ledjely.com