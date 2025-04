Appel à candidature : la CBG recrute un ingénieur procédés junior du projet de Raffinerie (Homme/Femme)

Sous la responsabilité de l’Ingénieur des Procédés, le titulaire du poste aura pour responsabilité de supporter l’ingénieur principal des procédés de la raffinerie d’alumine pour réaliser des études, la préparation et la revue des documents techniques et d’ingénierie lors de la réalisation des études de préfaisabilité, de faisabilité et de mise en œuvre du projet de raffinerie CBG. En mettant l’accent sur l’innovation et la sécurité, en respectant exigences de coûts, de délais, de qualité, de sécurité-environnement, de maintenabilité et de fiabilité, d’ergonomie, en minimisant les interférences dans les opérations actuelles de CBG.

A ce titre, il doit assurer les responsabilités suivantes : Cliquer sur le lien ci-dessous pour lire la suite

INGENIEUR_PROCEDES_JUNIOR_DU_PROJET_DE_RAFFINERIE.docx