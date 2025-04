Santé : lancement de la Semaine africaine de la vaccination à Matam

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, accompagné de ses partenaires techniques et financiers, notamment l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a procédé ce jeudi 24 avril 2025 à la mairie de Matam au lancement officiel de la semaine africaine de la vaccination (SAV). Cette campagne, qui s’étendra jusqu’au 30 avril, cible les enfants de 0 à 23 ans à travers toute la région africaine.

Célébrée chaque année lors de la dernière semaine d’avril, en synergie avec la Semaine mondiale de la vaccination, l’édition 2025 met en lumière un thème fort : « La vaccination pour tous est humainement possible ». Un appel à l’équité, l’accessibilité et à l’engagement collectif pour garantir l’accès universel à la vaccination.

« La Guinée a l’honneur d’accueillir cette année le lancement régional de la SAV. Ce choix témoigne de la reconnaissance internationale des efforts fournis par notre pays pour assurer un accès équitable aux vaccins », a déclaré le ministre de la Santé, Dr Oumar Diouhé Bah. « Ce n’est pas qu’un événement symbolique, c’est un appel à l’action. Chaque acteur – décideur, professionnel de santé, parent – doit se demander : que puis-je faire, concrètement, pour que la vaccination devienne une évidence pour tous ? » a-t-il ajouté.

Prenant la parole à son tour, le Président de la délégation spéciale de la commune de Matam a exprimé sa fierté de voir sa localité choisie pour accueillir cette cérémonie d’envergure régionale.

« C’est un honneur pour notre commune. Cela reflète l’engagement constant de nos autorités locales pour la santé publique, en particulier celle des femmes et des enfants. Cet événement, soutenu par l’Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec notre gouvernement et les bailleurs de fonds, vise à briser les barrières qui limitent encore l’accès équitable à la vaccination», a-t-il déclaré.

Il a tenu à remercier les partenaires techniques et financiers ainsi que l’ensemble des acteurs du système de santé pour leurs efforts en faveur d’un meilleur accès aux soins.

De son côté, le représentant de l’OMS en Guinée, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur santé, a souligné que ce choix porté sur la Guinée est une reconnaissance du travail accompli.

« En effet, la Semaine africaine de vaccination vise à accroître la compréhension de la valeur des vaccins et à créer une demande de vaccination à la fois en tant que droit et responsabilité des individus et des communautés au sein des États membres, conformément au Plan d’action mondial pour la vaccination qui ambitionne d’atteindre toutes les populations, sans laisser personne de côté. Ces 50 dernières années, les vaccins ont permis de sauver environ 154 millions de vies, réduisant ainsi de 40 % la mortalité infantile et offrant aux populations une protection contre plus de 30 maladies mortelles », a-t-il soutenu.

Plus loin, il souligne : « En 2024, la communauté mondiale a commémoré les 50 ans du Programme élargi de vaccination. Cette étape remarquable nous a rappelé les progrès extraordinaires accomplis et le travail qui reste à faire. Malgré ces progrès, beaucoup trop de personnes dans notre région n’ont toujours pas accès aux vaccins essentiels. En Afrique, la vaccination reste partielle pour un enfant sur cinq. En 2023 seulement, on estimait à 6,7 millions le nombre d’enfants dits ‘’zéro dose’’, c’est-à-dire n’ayant reçu aucune dose de vaccin. Des flambées de rougeole perdurent, tandis que le poliovirus dérivé d’une souche vaccinale reste une menace ».

Le représentant de l’OMS a profité de l’occasion pour transmettre un message fort du directeur régional par intérim, Dr Chikwe Ihekweazu : « La semaine africaine de la vaccination, prévue cette année du 24 au 30 avril, conjointement avec la semaine mondiale de la vaccination, nous offre l’occasion de renouveler notre engagement collectif à assurer un accès équitable aux vaccins d’importance vitale pour chaque enfant comme pour chaque communauté et pour chaque pays de la région africaine de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) », fin de citation.

Il a par ailleurs lancé un appel solennel :

Aux gouvernements, pour intensifier les investissements dans la vaccination ;

Aux professionnels de santé, pour intégrer les vaccins aux services essentiels ;

Aux communautés, pour lutter contre la désinformation et la réticence vaccinale ;

Aux partenaires internationaux, pour maintenir un soutien constant et équitable.

Enfin, il a réaffirmé l’engagement de l’OMS, aux côtés de l’UNICEF, de GAVI et d’autres partenaires, à faire de l’accès universel aux vaccins une réalité tangible.

Aminata Camara