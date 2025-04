Clou de girofle : un trésor aux mille vertus… à utiliser avec précaution

Dans l’univers des épices, le clou de girofle se démarque par son parfum puissant et ses multiples vertus médicinales. Originaire d’Indonésie, il est aujourd’hui utilisé autant en cuisine qu’en médecine traditionnelle et moderne. Mais s’il est bénéfique, il doit être consommé avec discernement. Pour en savoir davantage, nous avons interrogé des médecins modernes, des tradipraticiens ainsi que des consommateurs.

Un remède naturel efficace

Fodé Touré, qui a longtemps souffert d’hémorroïdes dans l’indifférence des traitements classiques, partage son histoire avec émotion.

« Concernant ma maladie, nous avons consulté plusieurs hôpitaux sans succès. À chaque fois, on me prescrivait uniquement des piqûres et des comprimés. Un jour, un oncle venu du village m’a proposé un remède traditionnel : un mélange de clous de girofle, de petits colas et de gingembre. J’en ai bu matin et soir, et c’est ce traitement qui m’a véritablement soulagé », explique-t-il.

Le clou de girofle est donc bien plus qu’une épice, comme l’explique le guérisseur traditionnel Aziz Camara.

« Ceux qui souffrent de rhumatismes peuvent écraser des clous de girofle, les mélanger à du beurre de karité et appliquer sur la zone douloureuse. Pour l’arthrose, il suffit d’en faire une infusion. Quant aux hommes atteints de faiblesse sexuelle, ils peuvent également en bénéficier », conseille-t-il.

Une reconnaissance en médecine moderne

Pour les spécialistes de la médecine moderne, comme Édouard Tolno, grâce à certains de ses composants principales, les clous de girofles sont fortement conseillés pour le traitement de certaines maladies infectieuses et beaucoup d’autres choses qui favorisent le bien être des personnes.

«Le clou de girofle en tant que tel nous ne le recommandons directement pas dans le traitement habituel, mais nous faisons certaines prescriptions medecinales évidemment dont la composition pourrait être les clous de girofles c’est possible car la phytothérapie en médecine moderne ça existe puisse que nous avons besoin effectivement de certaines plantes pour traiter certaines maladies donc la prescription directe non, mais dans certaines circonstances on peut avoir besoin aussi des clous de girofles. A la réponse à la question si les clous de girofles ont des bienfaits je dirais oui. Pourquoi, parce qu’il ya certaines substances contenues dans le clous de girofles qui font du bien à certains malades », soutient-il.

Il poursuit : « Les clous de girofle aident à combattre diverses infections, soulagent les maux digestifs tels que la constipation, la mauvaise haleine ou la diarrhée. Ils sont aussi utilisés en odontologie pour leurs effets antalgiques et anti-inflammatoires, et en dermatologie pour favoriser la cicatrisation. En sexologie, leur réputation d’aphrodisiaque est bien fondée. Ils renforcent également l’énergie, préviennent l’hypertension et même certains cancers. C’est un véritable alicament ».

Attention aux contre-indications

Malgré tous ses atouts, le clou de girofle n’est pas sans danger. Le docteur Tolno met en garde : « Les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de six ans doivent éviter sa consommation. Il peut interagir avec certains traitements, notamment chez les diabétiques, en diminuant l’efficacité de leurs médicaments. Les patients présentant des troubles de la coagulation ou devant subir une opération doivent aussi s’en abstenir ».

Plus qu’un simple ingrédient, le clou de girofle est porteur d’une riche tradition médicinale.

« Que ce soit dans nos plats ou nos remèdes, cette petite fleur séchée mérite sa place dans nos cuisines… et dans nos vies, à condition de respecter ses limites », affirme un interlocuteur.

Mariama Telly Bah