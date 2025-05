Soutien de 52 sections au général Doumbouya : le RPG dénonce une « usurpation »

C’est une annonce qui a fait grand bruit jeudi : un groupe présenté comme composé de 52 sections du RPG Arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir, a déclaré publiquement son soutien au général Mamadi Doumbouya, chef de la transition en Guinée. Ces sections, désormais réunies sous la bannière de l’Alliance des Forces Patriotiques, affirment regrouper plus de 60 partis politiques, ONG et mouvements associatifs.

Mais au sein du RPG Arc-en-ciel, cette déclaration est très mal accueillie. Contacté par notre rédaction, Marc Yombouno, membre influent du Bureau politique national du parti, a exprimé son incompréhension et son indignation face à ce qu’il considère comme un acte d’usurpation. « C’est avec un grand étonnement que nous avons appris cette déclaration. Un groupe de personnes, arborant logos, pancartes et t-shirts floqués du RPG, s’est permis de parler au nom de 52 sections de Conakry. C’est tout simplement de la falsification. Le RPG est un parti structuré, doté d’un siège national, d’un bureau, et de responsables clairement identifiés », a-t-il déclaré.

Selon lui, ces individus ont quitté le parti depuis longtemps, mais continuent à se réclamer du RPG à des fins opportunistes. Marc Yombouno met également en cause une figure bien connue du public : un certain M. Sangaré, qui, selon lui, continue à se présenter comme responsable du Bureau national de la jeunesse du RPG. « Ils se promènent sous l’étiquette du RPG alors qu’ils n’en font plus partie depuis belle lurette. Cela en dit long sur la dérive politique actuelle. Ce qui est encore plus inquiétant, c’est qu’ils trouvent des interlocuteurs pour les écouter. M. Sangaré n’est plus responsable de la jeunesse du RPG depuis bien avant le 5 septembre 2021, date du coup d’État. Il avait déjà été remplacé par M. Touré. Pourtant, il continue à s’afficher dans les médias avec ce titre. C’est un mensonge pur et simple », a-t-il dénoncé.

Pour lui, le véritable test de sincérité serait que ce groupe de 52 sections publie la liste exacte des noms et contacts de leurs prétendus responsables. Le RPG, de son côté, affirme se préparer à rendre publique la liste officielle et légitime de ses responsables de base. « Qu’ils donnent la liste complète des 52 secrétaires généraux qu’ils prétendent représenter : avec noms, adresses et numéros. De notre côté, nous allons publier la véritable liste de nos représentants dans ces structures », a-t-il affirmé.

Marc Yombouno établit un parallèle entre cette initiative et d’autres tentatives similaires observées dans le paysage politique guinéen, notamment « contre l’UFDG, où d’anciennes figures du parti reviennent, tentent d’usurper des titres, échouent, puis changent de stratégie ». Le cadre du RPG va plus loin en demandant l’ouverture de poursuites judiciaires contre ces personnes. « Dans un État de droit, le procureur aurait déjà agi. Ce genre d’usurpation de titres ne peut rester sans suite », a-t-il estimé.

Selon lui, une déclaration officielle du parti devrait être publiée dans les prochains jours, afin de clarifier la position du RPG Arc-en-ciel, toujours dirigé par l’ancien président Alpha Condé, en exil en Turquie depuis sa chute en septembre 2021, à la suite du coup d’État mené par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).

Lamine Camara