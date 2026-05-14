Simandou : Rio Tinto SimFer célèbre ses fournisseurs et mise sur un héritage économique durable pour la Guinée

À travers la deuxième édition de la cérémonie de reconnaissance de ses fournisseurs, organisée ce mercredi 13 mai 2026, Rio Tinto SimFer a voulu envoyer un message fort : le projet Simandou ne se limite plus à une ambition minière, il devient progressivement un moteur de transformation économique pour la Guinée. Entre performances opérationnelles, promotion du contenu local et montée en puissance des entreprises guinéennes, les dirigeants du projet et les autorités présentes ont unanimement salué le rôle déterminant des fournisseurs dans l’avancée du gigantesque chantier minier.

Dans une salle réunissant partenaires, entreprises locales et multinationales, sous-traitants et représentants gouvernementaux, les responsables de SimFer ont multiplié les hommages envers les fournisseurs ayant contribué à la concrétisation du projet Simandou, désormais engagé dans sa phase opérationnelle.

Prenant la parole, le directeur général de Rio Tinto Guinée, Aboubacar Koulibaly, a rappelé le chemin parcouru depuis la première édition de cette cérémonie.

« Simandou n’est plus une promesse, mais une réalité opérationnelle qui livre du minerai de fer sur les marchés mondiaux », a-t-il déclaré, soulignant qu’en décembre 2025, « le premier minerai de fer a quitté la Guinée », marquant ainsi « une étape historique » pour le pays.

Le patron de Rio Tinto Guinée a révélé que la mine est aujourd’hui achevée à 73 %, le port à 75 %, tandis que l’embranchement ferroviaire est déjà mécaniquement opérationnel. Des avancées qu’il attribue largement aux fournisseurs.

« Rien de tout cela n’aurait été possible sans vous », a-t-il lancé à l’endroit des entreprises partenaires, saluant « les mains, l’expertise et la détermination » qui ont permis la réalisation des infrastructures du projet.

Dans son intervention, Aboubacar Koulibaly a particulièrement insisté sur la place centrale du contenu local dans la stratégie de SimFer.

« Le contenu local n’est pas un volet accessoire de Simandou, c’est le fondement même de sa légitimité », a-t-il affirmé avec force, estimant qu’un projet de cette envergure « n’a de sens que s’il transforme durablement le tissu économique du pays qui l’abrite ».

Le dirigeant a également rendu hommage aux petites entreprises locales souvent discrètes mais indispensables au fonctionnement quotidien du projet : restauration, logistique, transport ou encore services de proximité.

Il a aussi salué les investissements réalisés par plusieurs fournisseurs dans la formation de leurs équipes et l’amélioration des standards de qualité et de sécurité.

« C’est cette dynamique de montée en compétences qui transforme une opportunité ponctuelle en un héritage économique durable », a-t-il soutenu.

Alors que Simandou vise désormais une capacité annuelle de 60 millions de tonnes, Rio Tinto SimFer entend renforcer davantage ses partenariats avec les entreprises guinéennes.

« Nous voulons travailler avec vous non seulement comme prestataires, mais comme partenaires de long terme dans la transformation économique de la Guinée », a insisté Aboubacar Koulibaly.

Même tonalité chez Chris Aitchison, directeur général de SimFer, qui a mis en avant les progrès spectaculaires réalisés sur le terrain en seulement une année.

« Aujourd’hui, Simandou prend vie un peu plus chaque jour », a-t-il déclaré, rappelant que des trains transportent désormais le minerai sur le corridor ferroviaire et que des navires sont déjà chargés au port de Morebaya pour les marchés internationaux.

Selon lui, près de 20 000 personnes continuent actuellement de travailler sur les différents chantiers du projet.

Le responsable de SimFer a tenu à souligner que ces avancées reposent sur l’implication de « plus de 1 000 entreprises et organisations, grandes et petites, ici en Guinée et à travers le monde ».

Chris Aitchison a particulièrement félicité les entreprises distinguées pour « leur engagement en matière de sécurité, de performance opérationnelle, de discipline et de professionnalisme », dans ce qu’il qualifie comme « l’un des environnements de projet les plus complexes au monde ».

Présent à cette cérémonie, Faya François Bourouno, ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique, a salué une initiative « exemplaire » qui traduit selon lui « une vision moderne et responsable du partenariat entre les grandes entreprises minières et le secteur privé national ».

Le ministre a estimé que cette reconnaissance des fournisseurs envoie « un signal fort » à l’ensemble des entreprises guinéennes, en valorisant « la compétitivité, la rigueur et l’excellence ».

Pour Faya François Bourouno, le projet Simandou représente bien plus qu’un simple investissement minier.

« Il constitue une opportunité historique pour transformer durablement notre économie », a-t-il déclaré, évoquant également les enjeux liés à la création d’emplois, au transfert de compétences et au renforcement des capacités nationales.

Le ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement à promouvoir la politique de contenu local afin de garantir une participation accrue des entreprises guinéennes dans les grands projets industriels et miniers.

« Le contenu local ne doit pas être perçu uniquement comme une obligation réglementaire, mais comme un véritable levier de développement économique », a-t-il insisté.

Tout en saluant les efforts déjà entrepris par SimFer dans l’intégration des entreprises locales et la formation des travailleurs guinéens, le ministre a appelé les différents acteurs à aller encore plus loin afin de laisser un héritage durable après l’exploitation du projet.

« Un grand projet n’atteint pleinement ses objectifs que lorsqu’il laisse derrière lui des entreprises renforcées, des compétences transférées et un capital humain valorisé », a-t-il rappelé.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par la remise des distinctions aux fournisseurs les plus performants, symbole d’un partenariat que Rio Tinto SimFer veut inscrire dans la durée au nom d’une « prospérité partagée » pour la Guinée.

Voici la liste des lauréats par catégorie :

Prix Bienveillance, courage et curiosité : BEDROS COMPANY SARL.

Prix d’Excellence opérationnelle – Services : ADEN SERVICES GUINEA.

Prix d’Excellence opérationnelle – Biens : NOVA.

Prix HSE : GPC.

Prix d’engagement communautaire : VISION SANS FRONTIÈRE.

Prix Rio Tinto Guinée : SOCIETE INTELLACT.

Prix Wontanara : WELHY-CIS.

Prix du CEO : China Overseas Engineering Group Conakry-SARLU (COVEC).

N’Famoussa Siby