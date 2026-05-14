Ratoma : Ahmed Sékou Traoré auditionné dans une affaire de plus 32 milliards GNF

L’ancien président de la délégation spéciale de Ratoma, Ahmed Sékou Traoré, est actuellement auditionné par les officiers enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), selon des informations concordantes.

D’après nos sources, il est entendu dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé détournement de fonds publics estimé à plus de 32 milliards de francs guinéens.

Cette audition intervient dans un contexte marqué par une série d’interpellations d’anciens présidents de délégations spéciales à travers le pays. Plusieurs responsables locaux ont récemment été convoqués ou entendus par la CRIEF et la DCPJ pour des affaires présumées de malversations financières portant sur plusieurs milliards de francs guinéens.

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno